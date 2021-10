NHL 2021/22 – sådan ser du samtlige kampe hvor som helst

De siger, at lyn aldrig slår ned to gange samme sted. Men efter at Tampa Bay Lightning besejrede Montreal Canadiens i juli, kunne de være det første hold, der tager tre Stanley Cup-sejre i streg med hjem, siden New York Islanders lykkedes med dette fra 1980 - 1983.

Læs videre for at finde ud af, hvordan du kan se alle kampene i NHL og Stanley Cup -slutspillet, uanset hvor du er.

NHL livestream 2021/22 Sæson: 12 oktober - juni 2022 Forsvarende mestre: Tampa Bay Lightning Livestream: Viaplay Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit

Efter to sæsoner, der blev forkortet, vender NHL tilbage til sit traditionelle format i denne sæson, selvom ligaen holder en pause i forbindelse med OL i Beijing i februar. Seattle Krakens indtræden i ligaen betyder, at vi har den største NHL-sæson nogensinde, hvor 32 hold spiller 82 regulære sæsonkampe hver.

Buffalo Sabres valgte forsvarsspilleren Owen Power som første valg i sommerens draft, og den canadiske teenager lægger bogstaveligt talt vægt bag klubbens ambition om at slippe af med ligaens længste periode uden deltagelse i et slutspil.

Pittsburgh Penguins har derimod spillet playoff i de sidste 15 sæsoner, men holdet er nu stødt på problemer, da både Sidney Crosby og Evgeni Malkin missede sæsonstarten og sandsynligvis mere end blot et par kampe.

Alexander Ovechkin er på jagt efter en målrekord i NHL. Den nuværende rekord indehaves af ingen ringere end Wayne Gretzky med 894 fuldtræffere. Ovechkin er i øjeblikket på 730 mål, og han underskrev en ny kontrakt for fem sæsoner i løbet af sommeren, hvilket giver den hårdtslående russer chancen for at slå rekorden, hvis han kan fastholde sin målform i denne og de kommende sæsoner.

Læs videre for at finde ud af, hvordan du kan se alle kampene i NHL i sæsonen 2021/22, uanset hvor du er i verden.

Oplev NHL på bedste vis på et af de bedste TV til sport

Så ser du NHL i udlandet

Hvis du befinder dig i udlandet, når NHL-sæsonen er i gang, er der stor sandsynlighed for, du ikke får den samme dækning, som du gør, når du sidder hjemme på sofaen.

Viaplay blokerer adgang for brugere, der forsøger at få adgang til udsendelser på Viaplay, hvis brugeren befinder sig i et land, hvor Viaplay ikke har rettighederne til at vise indholdet. Dette er det, der kaldes geoblokering, hvilket er blokering af adgang, hvis du er uden det geografiske område, som NENT (Viaplay) har rettighederne til at vise NHL inden for (Danmark og andre lande i EU).

Heldigvis er der en løsning, nemlig en VPN-tjeneste. Dette er smart software, der giver dig mulighed for at omgå geoblokeringer og dermed få adgang til Viaplays NHL-udsendelser fra Danmark, selv når du er i udlandet. Dette er lovligt og prismæssigt, overkommeligt, og VPN-tjenester er også meget nemme at anvende.

Hvis du har brug for en VPN-tjeneste til at livestreame NHL, kan vi varmt anbefale ExpressVPN, som er vores bedste valg blandt VPN-tjenester lige nu.

ExpressVPN er verdens bedste VPN

TechRadar har testet og over 200 af de bedste VPN-udbydere, og den bedste lige nu er ExpressVPN. ExpressVPN fungerer med flere enheder samtidig og tilbyder super hurtige forbindelser på tværs af sine mange servere. ExpressVPN er kompatibel med masser af styresystemer, herunder iOS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation, Apple TV og lignende, og vi fandt tjenesten sikker, hurtig og nem at bruge. Hertil kommer ganske robuste sikkerhedsfunktioner, og dermed er ExpressVPN den bedste all-round VPN til streaming. Måske bedst af alt, tilbyder den en 30-dages pengene-tilbage-garanti plus 3 måneder GRATIS, når du tegner et abonnement på et år. Når du har downloadet softwaren, skal du bare følge anvisningerne for at installere ExpressVPN og derefter vælge den placering, du vil flytte din IP-adresse til - det er virkelig så let. Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit i 30 dage

Så ser du NHL i Danmark

Viaplay har rettighederne til at vise NHL på TV i Danmark med egne kommentatorer både på nettet og på NENT's tv-kanaler. Viaplay har ingen bindingsperiode, og hvis du vil have adgang til sportsindholdet online, kan du abonnere på Viaplay Total for 449,- kr. om måneden. Hvis du gør det, har du også adgang til film og serier. Der er desværre ingen separat pakke kun til sport. Hvis du befinder dig i udlandet og vil se de Viasats NHL-udsendelser, som du har adgang til hjemme i stuen, kan du omgå geoblokeringere ved at abonnere på en VPN-tjeneste.