Navnene på Samsung Galaxy S10, S10 Plus og S10e bekræftet af… Samsung

Samsung Galaxy S10e er nu næsten garanteret en lancering sammen med Galaxy S10 og Galaxy S10 Plus , efter det sydkoreanske firma dummede sig på sin hjemmeside og afslørede alle tre navne.

Det ser ud til, at Samsungs franske hjemmeside ved en fejl offentliggjorde et billede af hovedsiden (som stadig er live) med overskriften "Galaxy S10e | S10 | S10+" uden flere detaljer.

Samsung S10 lanceres d. 20. februar

lanceres d. 20. februar Det samme bliver Galaxy S10 Plus

Nogle dage senere kommer der endnu flere telefoner på MWC 2019

Dette ligger i tråd med tidligere Galaxy S10 lækager og rygter, som vi har set over de sidste par måneder, og som vi nærmer os Samsungs Unpacked-event d. 20. februar, ser det ud til, at der er meget lidt tilbage for firmaet at afsløre.

Samsung overlader ikke meget til fantasien. Image Credit: Samsung

Hvad er der tilbage at afsløre?

Samsung Galaxy S10-trioen har været genstand for en stor mængde lækager over de sidste par måneder, og det ser ud til, at vi nu stort set ved alt om de nye telefoner, idet flere uafhængige kilder siger det samme.

Galaxy S10 Plus bliver den største og dyreste model af de tre, med en skærm på 6.4 tommer og tre kameraer på bagsiden.

Derefter kommer Galaxy S10 med en skærm på 6.1 tommer og samme triple-kamera på bagsiden, imens den mere overkommelige Galaxy S10e må klare sig med to kameraer på bagsiden og en mindre skærm.

Vi får endelig afklaring d. 20. feburar, når Samsung går på scenen og afslører sine nye flagskibe og vi rapporterer live, for at bringe dig de seneste nyheder.

