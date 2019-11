Næste udgave af Nvidia Shield Tablet kan blive en 2-i-1-enhed

Noget kunne tyde på, at Nvidia arbejder på en opdateret udgave af Nvidia Shield Tablet – og det bliver måske en 2-i-1-enhed, som kan skifte imellem laptop og desktop-modus. Informationen er udledt fra kode, som XDA Developers har fundet i seneste version af Shield Experience softwaren.

Det er denne software, der driver Nvidias Shield TV -bokse, og nyeste version peger på en ny funktion kaldet “NvDtExp,”, som XDA Developers gætter på er Nvidias Desktop Experience. Den dukkede først op i Shield Experience-softwaren fra december 2018 og er før nu blevet opdaget

Eftersom firmaet ikke har opdateret softwaren i nogle af deres nu udgåede tablets, og fordi koden referer til et produkt med kodenavnet ”Mystique”, har mediet udledt, at ”Mystique” er en ny tablet i produktion – bygget til at drage nytte af denne funktion. Funktionen skal kunne skifte imellem tre tilstande: Dynamisk, Tablet og Desktop.

Til trods for at XDA Developers ikke har kunnet afprøve Desktop Experience og skifte imellem tilstandene – koden skulle nemlig kunne se om enheden den køres på hedder ”Mystique” – har de bemærket, at der nævnes en startmenu og ”mouse hover control” til desktop-tilstanden, hvilket antyder en mere traditionel brugerflade med vinduer i Dekstop-modus.

”Dynamic” ligner en hybrid imellem ”Tablet” og ”Desktop”-brugerfladerne. Koden peger på, at ”Mystique” selv vil skifte til Desktop-tilstand, hvis der tilsluttes et tastatur.

Et nyt produkt eller en skrottet idé?

”Mystique” ville være Nvidias første nye produkt bortset fra Shielt TV-boksene siden firmaet droppede deres Shield portable, tablet og Tegra Note 7.

Imens XDA indrømmer at, at antydningerne i koden til Shield TV kan være forældet, giver det alligevel nogle fingerpeg: kildekoden fra sidste år antyder, at ”Mystique” har en 13.5-tommer LCD-skærm (3,000x2,000 pixels). Det er ganske stort for en tablet, (de støste iPads er på 12.9-tommer, hvorfor XDA tror på en 2-i-1-enhed.

Den originale Shield Tablet benyttede Nvidias Tegra X1-chip, som også sidder i Nintendo Switch. ”Mystique” kan meget vel benytte den kraftigere Tegra X2 – eller som nyere kode peger på, Tegra Xavier-processoren, som Nvidia udvikler til selvkørende køretøjer og kunstig intelligens (AI computing).

Om de har noget i støbeskeen eller ej, må vi vente at se. Nvidia har ikke ønsket at kommentere på XDAs fund af ”Mystique” eller Desktop Experience-koden, og er i stedet kommet med en standardudtalelse.

Mediet bragte udtalelsen, som de modtog efter at have opdaget koden , som peger på en ny fjernbetjening og controller til Shield TV tilbage i marts. De skriver:

”Det er normal praksis, at forskellige koncepter figurerer med kodenavne i koden. Disse kodenavne forbliver i koden, selv hvis det er usandsynligt om et koncept nogensinde kommer i produktion. Vi kan ikke kommentere på hvilke kodenavne, der referer til aktive og inaktive produktkoncepter, idet dette varierer. Vi kan dog bekræfte, at ingen af de nævnte kodenavne referer til produkter, som er officelt lanceret.”

