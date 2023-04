MSI lancerer nye NVIDIA GeForce RTX 4070-grafikkort

MSI lancerer en nye serie af grafikkort med NVIDIA GeForce RTX 4070-grafikprocessor. Nye GAMING TRIO- og VENTUS-serier med den nyeste grafikteknologi og banebrydende køledesign. De nye grafikkort skal levere optimal ydelse og bedre effektivitet, samtidig med at de holder lave temperaturer og er næsten lydløse.

GeForce RTX 4070 GPU'en indeholder alle fremskridt i NVIDIA Ada Lovelace-arkitekturen, herunder nye standarder inden for gaming som DLSS 3 neural rendering og ray-tracing-teknologier i realtid. Kortene har endnu ingen dansk pris, men priserne begynder ved 599 dollars. Så kører GeForce RTX 4070 ti gengæld de fleste moderne spil med over 100 billeder i sekundet ved 1440p-opløsning.

GAMING TRIO-serien

GAMING TRIO grafikkortet beholder sit ikoniske DNA med et opfrisket, men alligevel genkendeligt design. MSI skriver, at det er i stand til at opretholde den samme gode balance mellem ydeevne, køling og lav støj, som gamere er kommet til at stole på. En af de vigtigste opdateringer for kortet er blæserdesignet - TORX Fan 5.0, som kombinerer tre blæsere, der er forbundet med en ydre ramme, der fokuserer luftstrømmen ind i det opdaterede TRI FROZR 3 kølesystem. RTX 4070 GAMING TRIO er udstyret med den gennemprøvede forniklede kobberplade. Op til 6 kernerør i kernen af kølehovedet hjælper med at bortlede varmen effektivt. En bagplade af metal med en flowthrough åbningsdesign tilføjer varmeafledningseffektivitet til grafikkortet, samtidig med at det giver passiv køling gennem brug af termiske puder. Mystic Light pryder ydersiden af grafikkortet og farven kan synkroniseres til at lyse op med resten af pc'en gennem Mystic Light Sync og Ambient Link.

VENTUS-serien

Den populære VENTUS-serie, der tilbyder den mest pris- og ydelsesfokuserede tilgang, er en vigtig del af GeForce RTX 4070-udvalget. VENTUS-kort er indbegrebet af en enkel designfilosofi uden dikkedarer, og de er udstyret med de væsentlige features til at udføre enhver opgave. Et robust kølesystem udstyret med tre eller to af de prisvindende TORX 4.0-blæsere, en forstærkende bagplade og en velafrundet æstetik gør dette grafikkort velegnet til ethvert build. Både VENTUS 3X-versioner med tredobbelt blæser og VENTUS 2X-versioner med to blæsere af GeForce RTX 4070 vil være tilgængelige. MSI har endnu ikke afsløret prisen på disse grafikkort.

Nye gaming-maskiner på vej

MSI MAG Infinite S3 er ude nu (Image credit: MSI)

Samtidig med de nye grafikkort, lancerer MSI også en række gaming computere, der kommer med op til Intel Core 13th Gen i9-13900K.

I første omgang har MAG Infinite S3 13th ramt det danske marked. Den kommer med op til 13th Gen Intel Core i7-13700, op til NVIDIA GeForce RTX 4070 grafikkort, 2x DDR4 3200Mhz U-DIMMs, op til 64GB, 2x DDR5 4800Mhz U-DIMMs, opo til 64GB og er udstyret med 1x M.2 slot (SATA/PCIe Gen 3 x4 Combo). Med yderligere plads til 2x 2.5” drev og 1 x 3.5” drev. MAG Infinite S3 13th er tilgængelig hos Komplett lige nu (Åbner i nyt vindue).

MPG Infinite X2 13F kommer med Windows 11, op til 13th Gen Intel Core i9-13900K, op til NVIDIA GeForce RTX 4090 grafikkort, 4x DDR5 4800MHz U-DIMMs, op til 128GB, 4x M.2 slots (1x SATA/ PCIe Gen 4x4 Combo , 1x SATA/ PCIe Gen 3x4 Combo , 2x PCIe Gen 4 x4) og plads til 2x 2.5” drev og 2x 3.5” drev. MPG Infinite X2 13F er dog ikke i butikkerne endnu.