Specifikationer for Moto G8 og Moto G8 Power lækket

The Moto G8 Plus, above, could soon have two more siblings

Sent i 2019 lancerede Motorola Moto G8 Plus, men gav os ikke samtidig en almindelig Moto G8. Det ser dog nu ud til at denne snart er klar til lancering og nu er både Moto G8 og Moto G8 Power afsløret i en omfattende lækage.

Informationerne stammer fra XDA Developers, som er kommet i besiddelse af dem via en ”troværdig kilde” som eftersigende tidligere har lækket detaljer om Motorolas produkter.

Begge telefoner får en enkelt kamerahul på forsiden, fingeraftrykslæser i Motorola-logoet på bagsiden, er vertikalt orienteret kamera-setup i venstre hjørne på bagsiden og ser generelt meget ens ud.

De ser også begge ud til at benytte samme mellemklasse chipsæt, Snapdragon 665, og kører med Android 10. Begge har et 16MP f/1.7 hovedkamera, en 2MP f/2.2 macro og 8MP f/2.2 vidvinkel-linse

Moto G8 Power skulle dog også have en 8MP f/2.4 sensor, hvilket betyder, at hvor Moto G8 er udstyret med tre linser, får G8 Power hele fire. Frontkameraet er på standardudgaven af Moto G8 på 8MP imens Moto G8 Power skulle være på 25MP.

Af andre specs kan nævnes, at Moto G8 skulle have en skærm på 6.39 tommer med en opløsning på 720 x 1560 pixels, 2-4GB RAM, 32GB lagerplads og et batteri på 4,000mAh med 10W-oplader. Målene er opgivet til at være 160 x 74mm og der skulle ikke være indbygget NFC.

Ser vi i stedet på Moto G8 Power, skulle den have en skærm på 6.36 tommer og en oppløsning på 1080 x 2300 pixels, 4GB RAM, 64GB lagerplads og et batteri på 5,000mAh med 18W-oplader. Målene er opgivet til at være 167.99 x 75.8mm. Dette vil gøre den en anelse større end Moto G8, til trods for den marginalt mindre skærm.

Hvad angår billederne, skulle disse stamme fra ”kilder i branchen” og være delt med 91mobiles. De viser kun Moto G8, men som nævnt skulle designet på de to være meget ens.

[Exclusive] Moto G8 renders reveal design, colour options, and morehttps://t.co/gb0KnqPXQYJanuary 28, 2020

Designet, som du kan se herover, ligger i tråd med det vi tidligere har hørt fra XDA Developers. Yderligere detaljer inkluderer en ganske stor kant omkring skærmen, en 3,5mm hovedtelefonudgang i toppen og knapper i højre side.

Kilden tilføjer, at de forventer, at Moto G8 vil kunne fås i blå og hvide udgaver, og begge skulle have en form for mønster.

Vi tager naturligvis alt dette med et gran salt, men kommer nok heller ikke til at vente ret længe på flere detaljer, da Motorola ventes at afsløre disse telefoner under MWC 2020 i slutningen af februar.

Kilde: Phone Arena