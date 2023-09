Motorola edge 40 neo er en premium og vandtæt mobil til en flagship-killer pris

Det er ikke kun Apple, som kommer med nye smartphones til os i denne uge. Motorola kommer også med en række nye enheder. I dag ser vi Motorola edge 40 neo (2.999 kr.), moto G84 (2.299 kr.) og moto G54 (1.599 kr. 4/128GB eller 1.799 kr. 8/256GB).

Motorola edge 40 neo: Vandtæt og med edge-skærm med buede kanter

Den nye Motorola edge 40 neo har de vigtigste designtræk fra den almindelige Motorola edge 40. Den har skrånende skærmkanter, en ultratynd krop og IP68-certificering for vandtæthed. Så den kan tåle en tur i vandet uden problemer. Hovedkameraet på 50 MP med optisk billedstabilisering, vidvinkelkameraet på 13 MP og kameraet på 32 MP matcher også Motorola edge 40.

Med en kapacitet på 5.000 mAh er batteriet i Motorola edge 40 neo dog lidt større. Ligesom Motorola edge 40 neo har den 68W hurtigopladning. Skærmen måler 6,55 tommer og bruger et OLED-panel med 144Hz opdateringshastighed. Med en maksimal lysstyrke på 1.300 nits forbliver alt klart synligt i stærkt sollys.

(Image credit: Motorola)

Der er dog sparet lidt på processoren. Den er udstyret med MediaTek Dimensity 7030, så du skal ikke forvente lynhurtig gaming-performance. Der er dog understøttelse af Ready For, som giver dig mulighed for at forbinde telefonen trådløst til et tv eller en skærm. Endelig er den indbyggede lagerplads på 256 GB en behagelig overraskelse, da vi stadig ofte ser 128 GB som grundlæggende lagerplads til denne pris.

Motorola edge 40 neo er tilgængelig fra i dag til en vejledende udsalgspris på 2.999 kr., hvilket må siges at være en vanvittig lav pris med telefonens vandtæthed, store batteri, imponerende kamera og funktioner.

Motorola moto G84: Første smartphone i billigere serie med Ready For

Motorola moto G84 5G tilbyder på sin side et stilfuldt design i unikke farver og forbedrede kameraer, herunder OIS, og en flot OLED-skærm. Vi ser det velkendte 50MP hovedkamera kombineret med et 8MP vidvinkelkamera og et 16MP selfie-kamera. Der er også en IP54-klassificering for vandmodstand. Telefonen kan godtr overleve en regnbyge, men ikke et fald ned i en spand vand.

Motorola moto G84 (Image credit: Motorola)

Skærmen bruger ikke kun OLED-teknologi, men har også en opdateringshastighed på 120 Hz og den samme lysstyrke på 1.300 nits som Motorola edge 40 neo. Den indbyggede Snapdragon 695 leverer for det meste strømbesparende ydelse, og kombineret med batteriet på 5.000 mAh kan du måske bruge den i to dage uden opladning. Du skal dog regne med mere end en time på opladeren, før batteriet er fuldt igen, da 30W hurtigopladning slet ikke er hurtigt i praksis.

Endelig kan moto g84-brugere udvide deres mobiloplevelse til et tv eller en skærm med Ready For. Det er umiddelbart første gang, Ready For er tilgængelig i den billigere moto g-serie. Her ser vi også et meget rummeligt lagerpalds på 256 GB.

Motorola moto G84 er tilgængelig fra i dag til en vejledende udsalgspris på 2.299 kr.

Motorola moto G54: 5G for 1.599 kr.

Motorola moto G54 (Image credit: Motorola)

Motorola har også lanceret moto G54, den billigste af de tre. Den bevarer FHD-opløsningen og 120Hz opdateringshastighed, men må nøjes med et ringere LCD-panel i stedet for OLED. Moto G54 5G har et 50 MP kamera med OIS, som tager smukke billeder med fremragende detaljer. En ultrawide er her desværre ikke, du må nøjes med et betydeligt mindre nyttigt makrokamera.

MediaTek Dimensity 7020 er ikke en ekstremt kraftfuld chip, men den tilbyder 5G-understøttelse. Smartphones med 5G bliver billigere og billigere, og moto G54 er en af de billigste 5G-smartphones til dato med en vejledende udsalgspris på kun 179 euro.

Motorola moto G54 vil snart være tilgængelig til en vejledende udsalgspris på 1.599 kr. for 4/128GB udgaven og 1.799 kr. for 8/256GB udgaven.