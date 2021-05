Microsoft Teams ændrer omsider en af sine mest irriterende funktioner

At være vært for et Microsoft Teams-opkald kan omsider blive lidt mindre irriterende takket være en ny opdatering rullet ud af virksomheden.

Videokonferencetjenesten har afsløret, at mødearrangører snart vil være i stand til at deaktivere og aktivere videofeeds fra bestemte deltagere - samt at slå videofeeds fra for alle deltagere i et opkald.

Opdateringen, som blev spottet af WindowsLatest i et Microsoft-forumindlæg, betyder, at både værter og deltagere skal være mindre distraherede af den enorme samling af videofeeds, der normalt følger med at deltage i et gruppeopkald.

Nu kan du slukke

"Vi er glade for at meddele, at vi snart vil kunne give mulighed for at deaktivere alle deltagervideoer og muligheden for at deaktivere en enkelt deltagervideo," stod der skrevet i forumindlægget.

Den nye funktion, som Microsoft sagde kommer både til Windows- og macOS-brugere sammen med mobile brugere på iOS og Android, skal begynde udrullet slutningen af maj 2021.

Det er det nyeste inden for en række nye funktioner, der er introduceret til Microsoft Teams, da virksomheden ser ud til at komme foran på videoopkaldsmarkedet, især med mange medarbejdere, der tager en hybrid arbejdsgang til kontorlivet.

Tjenesten rullede for nylig også PowerPoint Live ud, som ser ud til at tillade start af præsentationer direkte i et Microsoft Teams-møde uden at skulle dele skærm med publikum.

Microsoft afslørede også, at Teams snart automatisk vil optage alle møder med en advarsel, der vises i starten af et opkald for at advare brugerne om, at mødet bliver optaget, med optagelsen indstillet til at være tilgængelig til download og 'lyt-igen', når opkaldet er afsluttet .

Og for de, der leder efter noget lidt større, kan Microsoft Teams-brugere snart være vært for "interaktive webinarer" for op til 1.000 deltagere eller 'udsendelser', der kun kan ses for op til 20.000 mennesker.

Via WindowsLatest