Microsoft og Intel vil fortsat understøtte Huaweis laptops

Både Microsoft og Intel har bekræftet, at de fortsat vil understøtte Huaweis laptops, til tods for at den kinesiske virksomhed er blevet sortlistet af den amerikanske regering.

Dette er gode nyheder for alle som ejer en af Huaweis laptops, da der siden den amerikanske regerings udmelding har været usikkerhed omkring muligheden for fremtidige opdateringer til Windows 10.

Microsoft har ikke været meget for at udtale sig om deres fremtidige støtte af Huawei laptops, og hverken nægtet eller bekræftet, om de ville blokere for fremtidige opdateringer til Windows 10 – i samme stil som Google har blokeret for Android-opdateringer på Huaweis smartphones.

Selvom Microsoft stoppede med at sælge Huaweis laptops fra sin onlinebutik(og derefter genoptog salget kort efter), har deres tavshed omkring muligheden for fremtidige opdateringer til Windows 10, eller manglen på samme, været bekymrende.

Huawei laver i øjeblikket nogle af de bedste laptops i verden, men mister de adgangen til vigtige Windows 10-opdateringer, kan de blive ubrugelige. Det er derfor godt, at Microsoft endelig har taget stilling og slået fast, at de fortsat vil supportere Huaweis maskiner. I en udtalelse til PCWorld udtaler de: ”Vi vil fortsat forpligte os til at yde en fremragende brugeroplevelse. Vores umiddelbare vurdering af den amerikanske regerings beslutning i forhold til Huawei har indikeret, at vi regner med fortsat at levere softwareopdateringer til kunder med Huawei-enheder.”

Dette er indtil videre den tydeligste indikation for, at Microsoft fortsat vil yde support til Huawei laptops.

Også Intel bakker op

Også Intel har bekræftet overfor PCWorld, at de fortsat vil byde på sikkerhedsopdateringer og drivere til Huawei laptops.

Det faktum at disse to firmaer fortsat vil understøtte og lappe sikkerhedsbrister i Huawei laptops betyder, at ejere af disse enheder ikke skal frygte for fremtidige problemer med sikkerheden.

Det betyder samtidig, at ser du et godt tilbud på en Huawei laptop, kan du trygt købe den og vide, at den vil blive understøttet med softwareopdateringer et godt stykke ud i fremtiden.