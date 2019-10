Microsoft annoncerer Surface Pro 7, Surface Pro X, Surface Duo og mere

Under Microsoft's October 2019 Event afslørede den amerikanske virksomhed en stor portion nye Surface-enheder. Mange af de nye enheder blev allerede afsløret inden den officielle lancering, og som forventet, lancerede Microsoft en hel række Microsoft Surface-enheder, herunder blandt andet Surface Laptop 3 og Surface Pro 7.

Microsoft havde dog også nogle overraskelser i ærmet, som eksempelvis Surface Neo – en enhed med to skærme, som kan vise sig at blive banebrydende. Dertil en Microsft Suface Duo, som er endnu en Windows-telefon. Mange af disse enheder vil være i butikkerne op til jul, men Microsoft afslørede også nogle mere esoteriske projekter, som der skal arbejdes på et stykke tid endnu. Vi har samlet alle nyhederne herunder på ét sted.

Surface Laptop 3 er smukkere end nogensinde. (Image credit: Microsoft)

Surface Laptop 3

Det første som blev vist frem, var Surface Laptop 3, som er seneste generation af Microsofts meget populære Surface Laptop. Denne traditionelle formfaktor PC fås nu både i 13 og 15 tommer-udgaver og indeholder seneste hardware fra både Intel og AMD.

13-tommer versionen af Surface Laptop 3 er udstyret med seneste 10. generation quad-core processor fra Intel, helt som forventet. 15-tommer udgaven er i stedet udstyret med en speciel AMD Ryzen 7-processor eller som Microsoft kaldte det ”Ryzen 7 Surface Edition”. Denne CPU er så parret med AMD Vega-grafik for at give den bedste grafiske ydelse i sin klasse. En ting flere nok vil sætte pris på skal ses i kabinettet. Der er endelig kommet USB-C på Surface Laptop 3, selvom vi også stadig får den proprietære Surface Connect-port. Du får også et større trackpad, 20% for at være præcis, samt en ny finish i aluminium, hvilket får Surface Laptop 3 til at tage sig fremragende ud.

Men hvad er så det bedste? Toppen af maskinen kan tages af, så det er let at reparere den. Microsoft gjorde det dog ganske klart, at dette kun bør udføres af professionelle. Surface Laptop 3 kan forudbestilles i dag og kan købes fra d. 22. oktober. 13-tommer udgave af Surface Laptop 3 starter på 999 dollars, imens 15-tommer udgaven starter på 1.199 dollars.

The Surface Pro 7 will help you be more creative (Image credit: Microsoft)

Surface Pro 7

Vi får naturligvis også en ny Surface Pro. Der kom ikke lige så mange detaljer om Surface Pro 7, men vi ved dog, at den endelig får USB-C og stadig benytter den irriterende Surface Connect-port.

Der er dog også blevet plads til et par forbedringer. Med Surface Pen kan du nu lave in-line redigeringer i Microsoft Word og Studio mics til Surface Pro 7 giver bedre stemmekommandoer.

Det er for så vidt alt hvad vi ved om Surface Pro 7 indtil videre, men vi forventer at kende mere til indmaden under den smukke overflade meget snart, og opdaterer jer naturligvis til den tid. Indtil da kan vi sige, at du kan forudbestille Surface Pro 7 i dag og købe den fra d. 22. oktober. Prisen starter op 749 dollars, men vi forventer at de kraftigere modeller bliver meget dyrere.

Endelig, Microsoft laver også trådløse propper (Image credit: Microsoft)

Surface Earbuds

Det lader til, at alle tech-virksomheder sender deres egne smarte propper på gaden i øjeblikket, og Microsoft vil naturligvis også have en bid af kagen. Sig goddag til Surface Earbuds.

Disse helt trådløse propper giver hvad Microsoft kalder "Omnisonic sound" og leveres i oplader-etui. Modsat de underlige Bluetooth-problemer i Windows 10, har disse Surface Buds One-Click parring til din desktop.

Fordi der er tale om en Microsoft-enhed, er der desuden nogle unikke funktioner såsom Office 365-integration og mulighed for at oversætte PowerPoint-præsentationer til over 60 forskellige sprog. Du skal heller ikke bekymre dig om at løbe tør for strøm, da der er 24-timers indbygget batterilevetid. Selvom du ikke har en Windows 10-maskine kan du naturligvis stadig bruge Surface Earbuds, da de er kompatible med Android, hvor du også kan bruge touch-knapperne til at åbne udvalgte musik-apps.

Surface Earbuds er klar inden julesalget (og Black Friday) og koster fra 249 dollars.

Logoet til Surface Pro X ser fantastisk ud (Image credit: Microsoft)

Surface Pro X

Og nu til noget helt andet: Surface Pro X. Dette er et af de tyndeste produkter i Microsofts lineup. Enheden måler kun 5.3mm, hvilket gør den særdeles transportabel. Enheden er desuden designet til at kunne tages med på farten takket være den nye MSFT SQ1-processor, der driver Surface Pro X. Dette er en Snapdragon-processor på ARM-platformen, ligesom rygterne pegede på, hvilket betyder, at der er mobil adgang og et strømforbrug på kun 7W. Vi ved ikke hvordan batterilevetiden bliver, men med så lavt et strømforbrug bør den være imponerende.

Heldigvis er enheden samtidig lækker at se på. Den har fået det særegne Microsoft Surface-design og en kant til kant PixelSense-skærm, som har en imponerende opløsning på 2.880 x 1.920 pixels og et kontrastforhold på 1,400:1. Du får ikke lyst til at fjerne øjnene fra den.

Heldigvis har Surface Pro X fuld Windows 10-undersøttelse, og er ikke bundet til Windows 10 S, som en masse andre ARM-baserede Windows-enheder. Du er dermed ikke bundet til Wi-Fi-netværk men er ej heller bundet af et operativsystem.

Microsoft afslørede desuden en ny Surface Slim Pen, som skulle være meget bedre til en enhed som Surface Pro X. Du kan docke din Pen under skærmen på det nye Type Cover, og når den sidder her, vil den kontant lade, så du ikke behøver bekymre dig om batterilevetiden.

Og nu vi er ved den nye Surface Pen. Den har 4.096 grader af trykfølsomhed, hvilket skulle være gode nyheder for enhver med en lille kunstner i maven. Adobe kom sågar på scenen for at vise hvad den kan og afslørede den nye Adobe Fresco-app, et nyt male- og tegneprogram, som genskaber følelsen af pensel- og pennestrøg. Det skal nok blive populært. Du kan forudbestille fra i dag og selv få hænderne i et eksemplar fra d. 5. november. Prisen starter på 999 dollars.

Microsoft håber, at Surface Neo ændrer verden (Image credit: Microsoft)

Surface Neo

Der var lige en ting mere. Microsoft afslørede Surface Neo, men den skal vi ikke regne med at få i hænderne lige foreløbig. Enheden er ikke tilgængelig før julen 2020, men Microsoft ville alligevel tease lidt for den allerede nu. Igennem denne enhed vil Microsoft forsøge at ”fjerne skellet imellem laptop og tablet”. Microsoft tror på, at dette ”nye produkt” bliver ”den næste kategori”.

Her er tale om en enhed med to skærme, baseret på Intel-teknologi. Billeder kan strække sig over begge skærmen og den er kun 5.6mm tynd på begge sider. Den vejer blot 655 gram, er beskyttet af Gorilla Glas og udstyret med en magnetisk pen. Dette bliver en våd drøm for kunstnere på farten. Har du brug for et tastatur til at arbejde på, er der naturligvis også et af disse på Neo. Det sidder fast på bagsiden med magneter og når du hiver det frem på forsiden, ændrer halvdelene af skærmen sig til Wonder Bar. En anden skærm minder om Asus ZenBook duo og giver dig adgang til en masse nyttige værktøjer.

Microsoft Surface Neo drives af Windows 10 X, en ny version af Windows 10, som er optimeret til enheder med to skærme. Microsoft håber, at Windows 10 X vil igangsætte en helt ny æra af produktivitet og kreativitet. Du behøver for øvrigt ikke bekymre dig om at din app fungerer på Windows 10 X, som allerede understøtter alle Windows 10-apps – der er ikke begrænsninger som i Windows 10 S.

Og hvad er der så under overfladen? Her var Microsoft forståeligt nok lidt uklare. Det eneste vi ved indtil videre er, at den er udstyret med en specialdesignet Intel Lakefield-processor. Denne processor er udstyret med Intel Gen11-grafik og fordi Intel kunne halvere størrelsen på sin processor, er printpladen også mindre, hvilket forklarer hvorfor enheden er så lille. Fordi enheden er så ny og innovativ, ved vi naturligvis ikke, hvad den kommer til at koste. Man skal dog næppe regne med, at den bliver billig. Vi forventer, at Microsoft kommer nærmere ind på prisen, som vi nærmer os lanceringsdatoen i 2020.

Microsoft er endelig klar med en ny telefon (Image credit: Microsoft)

Microsoft Surface Duo

Til sidst afslørede Microsoft en telefon, eller kommunikationsenhed. Hvad end vi kalder den, sagde Microsoft: ”Tag ikke fejl: dette er et Surface-produkt”: mød Microsoft Surface Duo.

Denne er en telefon med to skærme og ikke en foldbar skærm som på Samsung Galaxy Fold. Du får to 5.6-tommer skærme på hver side af enheden, hvilket betyder masser af skærmplads. Og til de der overlevede Windows Phone-dagene, vil i være glade for at høre, at Microsoft har teamet op med Google for at bringe Android til Microsoft Surface Duo. Enheden vil understøtte alle Android-apps på markedet.

Hvis du vil have fingrene i Microsoft Surface Duo, skal du dog vente til sidste i 2020.