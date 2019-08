Med Apple Watch 6 får vi fremadrettet bedre batterilevetid

Batterilevetiden er fortsat det primære problem, som alle smartwatch-producenter forsøger at få bugt med, og det ser nu ud til, at Apple måske har fundet en løsning, der vil afhjælpe problemet på fremtidige Apple Watch-ure.

Ifølge en rapport fra Economic Daily News, vil Apple Watch snart indeholde microLED-skærme i stedet for de traditionelle OLED-skærme.

Rapporten hævder, at firmaet er klar med den nye teknologi allerede næste år, hvilket betyder, at vi næppe når at se ændringen i Apple Watch 5. Næste version ventes afsløret til september.

Det siges, at disse microLED-skærme er mere strømeffektive end OLED-skærmene som Apple benytter i øjeblikket, men vi ved endnu ikke hvor meget mere effektive de er.

Der bliver næppe tale om en kæmpe forskel, men Apple har allerede forsøgt at forbedre batterilevetiden igennem optimeringer af softwaren.

Fra 2020

Der er ingen garanti for at skiftet vil ske, men rapporten antyder, at firmaet har underskrevet aftaler med to Taiwanesiske leverandører af microLED-teknologi, så det virker sandsynligt, at det kommer til at ske.

Det kommer næppe til at påvirke prisen, men hvis det forbedrer batterilevetiden på Apple Watch 6 og ure der kommer efter, kan det hjælpe firkmaet med at beholde sin plads i toppen af smartwatch-pyramiden.

Via PhoneArena