MacBook Pro 16 (2021) udgivelsesdato, pris og nyheder

MacBook Pro 16-tommer (2021) har muligvis ikke debuteret endnu. Det betyder dog ikke, at vi ikke vil se Apples største MacBook komme frem i år. Tværtimod bliver rygter og spekulationer om den næste generations bærbare flere og flere.

MacBook Pro 16-tommer 2019 blev populær for sin større skærm, som gav mere plads på skærmen uden at øge den faktiske størrelse på MacBook Pro 15-tommer. Imidlertid har det overordnede design ikke ændret sig så meget, mens MacBooks 13-tommer fik en opgradering sidste år. Så fans af den større MacBook Pro er ivrige efter en opgradering fra Apple.

Og det ser ud til, at Apple måske vil levere. Der er rygter om at MacBook Pro 16-tommer (2021) vil ankomme med en endnu mere imponerende 10-core Apple Silicon CPU med otte high-performance cores og to energieffektive cores samt op til 64 GB RAM - selvom nyere rygter lyder på, at hukommelsen vil være begrænset til 32 GB. Designmæssigt forventes den at have et mini-LED-display, MagSafe-opladning og et fladkantet design samt en SD-kortplads med UHS-II-understøttelse og en baggrundsbelyst Touch ID-knap.

Hvis man skal tro på snakken, kan den nye MacBook Pro 16-tommer (2021) dermed være den opgradering, som vi alle har ventet på. Læs med her, for alt hvad du behøver at vide om denne computer, fra rygterne til ethvert officielt ord eller tease som Apple selv har frigivet.

Direkte til sagen

Hvad er det? Efterfølgeren til den originale MacBook Pro 16-tommer

Efterfølgeren til den originale MacBook Pro 16-tommer Hvornår udkommer den? Sandsynligvis på et tidspunkt i 3. kvartal af 2021

Sandsynligvis på et tidspunkt i 3. kvartal af 2021 Hvad bliver prisen? Ukendt, men sandsynligvis vil den ligne de nuværende priser

MacBook Pro 16-tommer (2021) udgivelsesdato og pris

Apples fornyede MacBook Pro 16-tommer vil sandsynligvis udkomme i 3. kvartal af 2021 ifølge de seneste rygter.

En af de mest pålidelige kilder til tips om Apple er analytiker Ming-Chi Kuo, som tidligere har udtalt, at han mener, den indkommende 16-tommer model kunne debutere i 2. eller 3. kvartal i 2021.

En nylig DigiTimes rapport pegede derefter på en debut i 2.kvartal, men det er ikke den mest pålidelige kilde i vores erfaring, og Kuo har yderligere forudsagt, at fuldt redesignede MacBooks ved hjælp af Apples egne brugerdefinerede ARM-baserede processorer vil dukke op i anden halvdel af 2021. Senest bekræftede Kuo datoen for lanceringen af MacBook Pro 16-tommer opdatering i 3.kvartal i 2021.

Den respekterede tipster Mark Gurman har desuden indikeret at lanceringen vil ske omkring midten af 2021. I teorien kunne den nye MacBook Pro derfor være udkommet så tidligt som i juli, men det er nok mere sandsynligt, at vi vil se det ske mod slutningen af tredje kvartal.

Selvfølgelig er det helt muligt, at en udkommelse i 3.kvartal er Apples plan, men at lanceringsvinduet kan ændre sig, især i betragtning af det usædvanlige niveau af forstyrrelser, som tech industrien har været udsat for i nyere tid på grund af coronavirus, der har forstyrret forsyningskæder og logistik.

Vi har endnu ikke hørt noget om, hvad prisen på den indkommende MacBook Pro vil være. Den nuværende MacBook Pro 16-tommer starter omkring 20.000 kr. til reference, så det er naturligvis et godt estimat med hensyn til, hvad du kan forvente at den nye model vil koste.

MacBook Pro 16-tommer (2021) design

Som nævnt tyder rygterne på, at Apple planlægger et ordentligt redesign til denne model, hvilket naturligvis er spændende! En rapport fra Bloomberg (af Mark Gurman) bemærker, at MacBook Pro 16-tommer (2021) vil være 'lignende' den nuværende inkarnation, men at den vil have ændringer i designet.

Ifølge Ming-Chi Kuo vil Apples fornyede bærbare slippe det 'buede' udseende på den nuværende MacBook Pro 16-tommer, og i stedet bruge et 'fladkantet formfaktordesign', der ligner ‌iPhone 12‌.

Et af de største rygter om ændringer er dog muligheden for, at Apple vil droppe Touch Bar; i hvert fald på nogle 16-tommer modeller. Begge de tidligere nævnte kilder nævner det. Den kontekstfølsomme berøringsstrimmel øverst på tastaturet er ikke foretrukket af nogle - og øger desuden omkostningerne ved MacBook Pro - så det kunne derfor blive droppet, og blive erstattet af traditionelle funktionstaster, mener Kuo. Gurman rapporterer desuden, at Apple tester versioner af MacBook Pro 16-tommer, som ikke har Touch Bar, da nogle brugere ikke finder det hverken praktisk eller nyttigt.

Kort sagt kan der være i det mindste nogle versioner af den nye MacBook Pro 16-tommer, der ikke har Touch Bar (selvom et sådant scenario kan påvirke mængden af devs, der understøtter funktionen i deres apps - hvis det ikke er garanteret, at alle vil bruge det).

Andre spekulerer, at Apple i stedet for at droppe Touch Bar vil gå den helt anden vej og faktisk forbedre det. Hvis Apple faktisk beholder Touch Bar - i det mindste på nogle modeller af MacBook Pro 16-tommer - kan det blive Force Touch-aktiveret. MacBook Pro 16-tommer (2021) være den første Apple-bærbare computer med en Force Touch-aktiveret Touch Bar.

Denne teknologi giver mulighed for registrering af forskellige styrker af tryk, hvilket kan være nyttigt til at aktivere yderligere funktioner - eller måske undgå at trykke forkert på Touch Bar. Dog er det eneste bevis for denne opdatering hidtil udelukkende Apples patent, og vi ved, at patenter ofte forbliver forsøg, der aldrig når et slutprodukt. Vi ville derfor ikke holde vejret i spænding på dette.

Når det er sagt, var der faktisk rygter helt tilbage i august 2020 der talte om en helt ny 2. generations Touch Bar, som ville være betydeligt større end den eksisterende. Dette passer dog ikke med de nyere rygter, vi allerede har beskrevet, som stammer fra mere pålidelige Apple kilder. Det virker ikke sandsynligt, at Apple ville sætte mere fokus på Touch Bar, selvom man ikke kan vide det med sikkerhed...

Der er tilsyneladende en designfunktion, der vil vende tilbage; MagSafe opladeren. Dette var tidligere en populær opladningsopsætning, der som navnet antyder det bruger en magnetisk forbindelse. Så hvis kablet uventet rykker sig, kommer det let og ufarligt ud. MagSafe tilbyder også hurtigere opladning, men forhåbentlig vil Apple også opretholde muligheden for USB-C-opladning. Både Kuo og Gurman tror, igen, på at denne designændring kommer.

Mini-LED-skærmen er et andet bemærkelsesværdigt rygte, der bliver ved at dukke op omkring MacBook Pro 16-tommer. Kuo har tidligere forudsagt, at nogle MacBook Pro-modeller, der ankommer i 2021 (og 2022) vil drage fordel af Mini-LED-teknologi (samt iPad). Teoretisk set vil besparelserne ved at bruge M1-processoren (eller dens efterfølger) bidrage til at betale for ekstraomkostningerne ved Mini-LED.

Mini-LED ville give et display med mere levende farver og bedre dynamik plus overlegen kontrast og lysstyrke generelt. Og alt sammen med bedre strømeffektivitet. Så det vil være en ganske betydelig opgradering i forhold til den samlede skærmkvalitet.

Mærkeligt nok nævnte Kuos intet om Mini-LED i sit seneste forskningsnotat. Og rapporten fra Gurman taler heller ikke om Mini-LED-teknologi, men bemærker dog, at Apple har til hensigt at forbedre skærmen på MacBook Pro 16-tommer med "lysere paneler med højere kontrast".

Kuo har også angivet, at den indkommende MacBook Pro 16-tommer vil have flere porte, selvom han ikke uddybede dette præcist. Alligevel lyder det som lovende nyheder for dem, der håber på nyheder på forbindelsesfronten. (I vores gennemgang af den nuværende MacBook Pro 16-tommer er en af de største ulemper ved den nye model, at der kun er fire Thunderbolt-porte og ingen andre tilslutningsmuligheder end f.eks. Et SD-kort slot).

MacBook Pro 16-tommer (2021) rygter

Udover de førnævnte designændringer har Apple til hensigt at skifte fra Intel-processorer til sit eget silicium i MacBook Pro 16-tommer (2021).

Ming-Chi Kuo har sagt, at der ikke vil være nogen Intel CPU-muligheder for den nye MacBook Pro 16-tommer, og Gurman regner med, at Apple vil gå efter fortsættelsen til sin M1-chip, der vil tilbyde forbedret grafik. Der er forskellige spekulationer om denne chip, og vi har set omtale af op til 12-cores eller endda 20-cores (med 16-cores plus 4 strømeffektive cores).

Enhver stigning i oomph fra Apples brugerdefinerede silicium ville medføre en stor spænding, givet de præstationer, som Apple allerede har opnået med M1 (der er selvfølgelig stadig altid mulighed for, at Apple holder sig til M1).

Hvis det er tilfældet, kommer MacBook Pro 16-tommer (2021) stadig med lidt mere strøm - specifikt en endnu mere imponerende 10-core Apple Silicon CPU med otte high-performance cores og to energieffektive cores. Nogle rygter fastholder, at den nye MacBook vil tilbyde op til 64 GB RAM, mens nyere rygter siger, at hukommelsen vil være begrænset til 32 GB.

Der går også rygter om, at den nye integrerede Apple M1X-grafik vil være stærk nok til at konkurrere med de nyeste Nvidia GeForce RTX 3070 mobile grafikkort, der muligvis findes i enten 16-core og 32-core integrerede muligheder. Dette ville ikke kun være en utrolig gevinst for folk inden for krævende kreative felter, men det åbner også mulighed for at bruge den nye MacBook Pro som en gaming - bærbar computer, hvilket tilføjer nye konkurrenter.

En anden mulighed, der findes rygter om er, at den nye 16-tommer vil bære mobile varianter af AMDs indkommende RX 6700-serie grafikkort, der rygtes at ankomme i marts. Dette virker bestemt sandsynligt.