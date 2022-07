Logitech Aurora er kønsinkluderende tastatur, headset og mus til gamere

Med Logitech Aurora kommer Logitech med tre nye tilføjelser til deres serier af gaming-tilbehør i form af en mus, et tastatur og et par trådløse høretelefoner. Alle produkter er ifølge Logitech designet til at være kønsinkluderende, hvilket ifølge Logitech betyder, at det appellerer til kvindelige gamere og andre, der vil have et "legende design".

Tanken bag kollektionen er, at skabe forholdsvist neutralt gaming-tilbehør, som altså stadig leverer ydelse på et højt niveau:

“Meget af spilindustrien har siddet fast i en ensartet mentalitet. Men det har ikke afspejlet den brede vifte af forbrugere, der er fokuseret på selvudfoldelse og på at spille spil for sjov, og det passede bestemt ikke til Logitechs forpligtelse om at levere løsninger til alle spillere. Da vi kiggede på vores egne spilprodukter, indså vi, at vi kunne gøre mere,” siger Ujesh Desai, Vice President og General Manager for Logitech G. “Med Aurora Collection har vi skabt en kønsinkluderende kollektion centreret omkring komfort, tilgængelighed og legesyge, der understøtter vores langsigtede engagement i at gøre det muligt for alle at opleve glæden ved at lege.”

Det vil vise sig, om det nye tilbehør rammer så kønsneutralt, at både kvinder, mænd og alle de andre køn køber dem. Tanken er i hvert fald sympatisk.

Logitech Aurora kollektionen

Logitech G735 har indbygget afdæmpet RGB-lys (Image credit: Logitech)

G735 trådløst gaming-headset - Med en White Mist-finish, afdæmpet RGB-belysning og on-ear dual-audio-mixing. G735 er det første Logitech G-headset med de nye Blue VO!CE-mikrofonteknologifunktioner til at modulere en spillers stemme og har mulighed for at gemme foretrukne lydindstillinger i G Hub og direkte på headsettet. G735 Wireless Gaming Headset er bygget til at give komfort for alle spillere - også spillere med mindre hovedstørrelser. Spillere kan kaste sig ud i lange spilsessioner med 56+ timers batterilevetid (uden belysning). Headsettet kan forbindes både via Bluetooth og via Logtiech G's trådløse LIGHTSPEED-teknologi.

Specs:

Vægt: 260 gram

Højtalerenheder: 40 mm

Batterilevetid på mere end 16 timers trådløs spilletid (med alle RGB-lys tændt ved og 50 % lydstyrke). 56 timer spilletid med slukket RGB-belysning og ved 50 % lydstyrke.

Letvægtsdesign for langvarig komfort

Op til 20 meter rækkevidde

Logitech G715 er den trådløse version af tastaturet. (Image credit: Logitech G715)

G715 og G713 Mekaniske gamingtastaturer – G715 trådløst gamingtastatur og det kablede G713 gamingtastatur leverer ifølge Logitech low-key vibrationer med high-key ydeevne. Et kompakt tenkeyless layout (fuldt tastatur uden numpad) og justerbar højde sikrer ifølge Logitech komfort hele dagen lang. Det er udstyret med et genopladelidt batteri, der leverer op til 25 timer af nonstop spil, og LIGHTSPEED-teknologi eller Bluetooth-forbindelse. Begge tastaturer leveres med inkluderet Cloud-Soft håndledsstøtte for komfort hele dagen.

Specs:

Gaming-tastatur med 87 taster og uden numerisk tastatur

Trådløs LIGHTSPEED- og Bluetooth-tilslutning i professionel kvalitet

Separate mekaniske RGB-kontakter

PBT-taster med dobbelttryk

Medieknapper og rulleknap til justering af lydstyrke

16 LED-belysning lys under og omkring tasterne

Genopladeligt litiumpolymer-batteri med op til 30 timers levetid til gaming - Batterilevetid målt med fuld lysstyrke i alle lysdioder under konstant brug.

Logitech G705 er bygget til mindre hænder (Image credit: Logitech)

G705 trådløs gaming mus – G705 er en trådløs gaming mus der er specialbygget til mindre hænder med en kompakt pasform og avanceret spilteknologi. Med optisk sensor, LIGHTSPEED-teknologi, Bluetooth-forbindelse og en let tilgængelig DPI-knap.

Specs:

LIGHTSYNC RGB-belysning (tre zoner)

Seks programmerbare knapper

Opløsning: 100-8.200 dpi

40-timers batterilevetid med lyset tændt

Logitech Blue Yeti kommer i nye farver - White Mist og Pink Dawn. (Image credit: Logitech)

Blue Yeti mikrofonen er en populær model blandt gamere. I anledning af Aurora-serien har Logitech lavet mikrofonen i nye farver.

Pris og tilgængelighed

Alle produkter til kollektionen er tilgængelige på LogitechG.com (opens in new tab)og hos udvalgte forhandlere.

Logitech G735 gaming headset har en vejledende udsalgspris på 1.699 kr.

Logitech G715 og Logitech G713 TKL gaming tastaturer har vejledende udsalgspriser på henholdsvis 1.499 kr. og 1.299 kr.

Logitech G705 musen har en vejledende udsalgspris på 749 kr.

Specialudgaven af Blue Yeti USB mikrofonen til Aurora kollektionen fås i hvid og pink og har en vejledende udsalgspris på 1.099 kr.