Lanceringsevent for OnePlus 7T bekræftet til d. 26. september

Hvis du allerede har et godt øje til OnePlus 7 og OnePlus 7 Pro, men ikke har investeret i nogen af dem endnu, er der nu god grund til at vente. OnePlus har nemlig annonceret, at de snart afslører deres nye opgraderede versioner af begge telefoner.

OnePlus har via sin indiske hjemmeside bekræftet, at de vil vise sin næste flagskibstelefon – den forventede OnePlus 7T-serie, frem d. 26. september. Telefonen vil først udkomme på det indiske marked, imens vi først forventer at få 7T-serien at se på vore breddegrader fra d. 10. oktober.

Her er hvad vi synes om OnePlus 7 Pro

Her er hvad vi indtil videre ved om OnePlus 7T

Dette er de bedste Android-telefoner på markedet i øjeblikket

Disse datoer gælder i første omgang udelukkende for afsløringen af de nye produkter, imens den faktiske lanceringsdato kan komme senere. Det kan dog også ske, at den kommer umiddelbart efter eller på samme dag.

Vi har hørt en del rygter omkring de kommende telefoner, og alt peger på, at de kommer til at ligne de normale ”ikke-T”-versioner ganske meget, men med bedre indmad. Det er der ikke noget nyt i, eftersom OnePlus T-telefoner plejer at følge dette mønster.

Som en del af annonceringen nævner hjemmesiden en opdateringshastighed på 90Hz, hvilket allerede var en del af OnePlus 7 Pro, men ikke den mindre OnePlus 7. Det kan tyde på, at det bliver standard i alle T-modellerne.

Vi bliver meget klogere d. 26. september, og TechRadar dækker naturligvis nyhederne som de tikker ind.