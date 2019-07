Lækkede billeder antyder, at Nintendo Switch mini er på vej

Det er mere end to år siden Nintendo Switch blev lanceret, og den er blevet den hurtigst sælgende konsol nogensinde i USA, hvilket betyder at folkene bag Mario har tjent en helvedes masse penge. Men vi har set op til flere hints, der peger på, at Nintendo vil genopfriske designet på deres bedst sælgende konsol, for at forbedre salgstallene yderligere – og et nyt læk peger på, hvordan den næste Switch kan se ud.

Indtil nu har der været masser af rygter omkring hvordan en ny Nintendo Switch kunne se ud, herunder tale om en Switch pro til et par nye konsoller. Men et af rygterne lader til at stå stærkere end de andre: at den nye Switch er en mini-version i stedet for en fuldblods efterfølger. Selvom Nintendo ikke har bekræftet om dette er sandt, har et nyt lækket billede af et Switch Mini silikone-etui styrket rygterne.

Mario mini

WinFuture offentliggjorde lækkede billeder af et silikone-etui fra den officielle Switch-tilbehørsproducent, Bigben, til Nintendo ”Mini Switch 2”. Selvom et billede viser dem ”officielle” produktbillede, viser det andet et renderet billede af hvordan etuiet vil se ud på Mini. Bemærk at Joy Con-controllerne ser ud til at være låst fast og er en del af enheden, som tidligere rygter også har peget på.

Tjek det herunder.

One of Nintendo's official licensees for accessory products has a Silicone Cover for the Nintendo "Mini Switch 2" coming. Here are some of the official pics for this #NintendoSwitch2: https://t.co/cvka1OuB7YJuly 1, 2019

Etuiet ser ud til at være til en mindre version af Nintendo Switch. Tidligere lækager har dog vist en Swtich Mini med thumbsticks der flugtede med hinanden, hvor det seneste billede i stedet peger på, at knapperne vil være placeret samme sted som den nuværende Swtich – hvor de sidder lidt skævt i forhold til hinanden.

Dette betyder, at billederne enten er falske, eller at de tidligere billeder vi har set, er falske. Det sidste virker mest sandsynligt.

Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at der ikke er to nye Switch-modeller på vej. Det er muligt, at Nitendo arbejder på en anden og ny Switch ved siden af Mini Switch.

Uanset hvad, har Nintendo ikke bekræftet, at de arbejder på en ny Nintendo Switch. Vi forventer, hvis der er en ny model på vej, at den potentielt vil lande senere på året inden julesalget.