Lækkede billeder af Huawei Mate 30 Pro dukket op på nettet

Det har indtil videre været et kaotisk år for Huawei, men midt i usikkerheden om firmaets fremtid, er de første billeder af deres måske kommende flagskib dukket op på nettet.

Billederne af Huawei Mate 30 Pro stammer fra den kinesiske hjemmeside IT Home , så vi kan ikke være sikre på deres autenticitet, men det ser nu ud til, at der kan være tale om den ægte var, som ventes lanceret senere på året.

Som sin forgænger, Huawei Mate 20 Pro , har enheden et firkantet kamerahus på bagsiden – men denne gang er der blevet plads til fire kameraer i stedet for tre.

På fronten af Mate 30 Pro får vi nogle meget tynde kanter og et hulformet hak med et dual-linse kamera. Ud fra billederne at dømme, kommer telefonen i farverne sort, rød og blå.

The leaked renders (credit: IT Home)

Vi må igen opfordre til, at disse billeder tages med et gran salt. Mate 20 Pro landede i oktober 2018, så vi forventer at se afløseren omkring same tidspunkt i 2019.

Tidligere rygter pegede på en enhed med en 6.7-tommer QHD+-skærm, et 4.200mAh-batteri og en Kirin 985-processor under motorhjelmen. Nye oplysninger peger på, at skærmen på en opdateringshastighed på 90Hz og et kamera med 5x optisk zoom.

Vi må vente og se hvordan de nuværende problemer med USA kommer til at påvirke lanceringen af Mate 30 Pro. Firmaet er eftersigende i gang med at skære ned på produktionen af telefoner og arbejder på sit eget mobile styresystem , som skal erstatte Android.

Via GSMArena