Jaybirds Run XT true wireless-hovedtelefoner er nu vandtætte

Elektronikfirmaet Jaybird er tilbage med en ny version af deres populære Run true wireless-hovedtelefoner – Run XT.

De har fået en IPX7-certificering, som betyder, at de er vandtætte og derfor sagtens kan tåle en pludselig regnskylle. De kommer i to nye farvesammensætninger og kommer til at koste DKK 1.399. De forventes i butikkerne fra februar og i udvalgte butikker allerede nu.

Vi testede i sin tid de originale Jaybird Run og var imponerede over deres evne til at isolere af for omverdenen og den behagelige pasform. Desværre oplevede vi også hyppige udfald i Bluetooth-forbindelsen.

Heldigvis tyder det på, at Jaybird har lyttet til denne kritik i deres næste generation af hovedtelefonerne. I en udtalelse sendt til TechRadar siger de: ”Vores fokus med RUN XT var at opdatere dem med en IPX7 vandtæthedscertificering, samtidig med at vi forbedrede forbindelsen ved at tune radioen og antennen.” Det er gode nyheder og tegner godt for kommende modeller af hovedtelefoner.

Kan Jaybird løbe fra konkurrenterne?

Ligesom de originale Jaybird Run, har Run XT en spilletid på fem timer og 12 ekstra timers batterilevetid i det medfølgende etui. Du kan også aktivere den indbyggede stemmeassistent med et let tryk på den venstre prop, uagtet om du bruger Siri eller Google Assistant.

Jaybird er eftersigende klar til at rulle en ny podcast-feature ud inden for de næste par uger som en del af deres Jaybird App. Disse podcasts vil henvende sig til atleter såvel som Jaybirds egne medarbejdere, hvilket er en cool funktion, hvis du kan lide at lytte til højlydte diskussioner fremfor en dunkende bas imens du træner.

Disse features kan give Run XT en markant fordel i forhold til andre true wireless-hovedtelefoner specielt henvendt til sportsfolk, men som med de fleste atleter, er Jaybird sin egen største konkurrent.

Via The Verge