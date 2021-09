Jabra lancerer Jabra Elite 7 Pro

Læs vores anmeldelse af: Jabra Elite 75t

Jabra har netop lanceret tre nye øretelefoner i Elite-serien af 100% trådløse earbuds – Elite Pro, Elite Active og Elite.



De nye tilføjelser omfatter Jabra Elite 7 Pro, der er udstyret med Jabra Multisensor Voice-teknologi, som skal give brugerne den bedste samtaleoplevelse inden for kategorien true wireless. Under præsentationen understregede Jabra, at man her vil kunne få tydelige opkald, selv om man står i metroen, på en restaurant eller midt i det støjende kontorlandskab.

Jabra har også lanceret Elite 7 Active med ny Jabra ShakeGrip belægning, der skal gøre den velegnet til den aktive livsstil.

Den tredje tilføjelse til serien hedder Jabra Elite 3, og det bliver de billigste øretelefoner fra Jabra i deres True Wireless kategori.

Den nye Elite-serie er skræddersyet til forskellige brugsscenarier: Pro-kategorien er Jabras bud på bedste af det bedste, når det gælder opkald og musik. Jabra’s Active kategori er skræddersyet til sport og aktiv livsstil og er designet til at have en sikker pasform, når du sveder. Endelig er der Elite 3, skal give kategorien billige true wireless øretelefoner et lydmæssigt løft.

(Image credit: Jabra)

Jabra Elite 7 Pro med MultiSensor Voice

Elite Pro 7 kommer med en ny teknologi: Jabra MultiSensor Voice. Den skal sortere baggrundsstøj fra på et hidtil uhørt niveau, så opkald bliver tydelige, selv i de mest støjende omgivelser. Jabra MultiSensor Voice anvender bone conduction sensorer, 4-mikrofonsteknologi og algoritmer til at skabe krystalklare samtaler. Jabra’s ekspertise indenfor udvikling af intelligente algoritmer har resulteret i udviklingen af et af de første sæt earbuds til forbrugere, som anvender denne hybridteknologi.

Elite 7 Pro har også en ny Voice Pick-Up-sensor (VPU) i begge earbuds, som gør Jabra MultiSensor Voice særdeles effektiv. De intelligente algoritmer analyserer hele tiden de former for støj, der opfanges af de indbyggede mikrofoner, og når de registrerer vindstøj, aktiverer de automatisk VPU-sensoren. Bone conduction teknologien bruges til at overføre stemmen via vibrationerne i kæben, og den intelligente algoritme bruger dernæst den bedste kombination af bone conduction sensorer og mikrofoner til at give det tydeligste opkald. Derudover gør den justerbar aktive støjreduktion (ANC) det muligt at fordybe sig fuldstændig i oplevelsen. Lyden kan endvidere tilpasses med Jabra MySound teknologien, der gør det uligt at oprette en personlig lydprofil og anvende HearThrough - en teknologi, hvor brugeren kan definere præcis, hvor meget af støjen udefra, man ønsker at lukke ind.

16% mindre end forgængeren

Elite 7 Pro earbuds er 16 procent mindre end forgængeren Jabra Elite 75t, der er Jabra’s hidtil mindste earbuds. Jabra har lavet 62.000 unikke ørescanninger for at skabe et billede af det gennemsnitlige menneskelige øre og på det grundlag re-designe ørepropperne fra bunden.

Batteri til hele arbejdsdagen

Elite 7 Pro giver ni timers non-stop spilletid med ANC og 35 timer med opladningsetuiet,. Med bare 5 minutters hurtig opladning kan du få strøm til 1,2 timers brug. Elite 7 Pro understøtter Alexa, Siri og Google Assistant.

Elite 7 Pro egenskaber og specifikationer

Jabra MultiSensor VoiceTM for lyd i professionel særklasse

Justerbar ANC

9 timers non-stop spilletid med ANC, 35 timer med opladningsetuiet

IP57 klassificeret beskyttelse

Mulighed for brug af earbuds enkeltvist og forbind til flere enheder (ved opgradering)

Indbygget Alexa, Siri og Google Assistant* (*Kun Android)

Jabra Elite Active 7 med ShakeGrip

(Image credit: Jabra)

Jabra Elite 7 Active er til dem, der leder efter den bedste pasform til en aktiv livsstil. Bortset fra Multisensor Voice-teknologien, leverer Active-udgaven den samme kvalitetsoplevelse, som Elite 7 Pro med fire indbyggede mikrofoner til samtaler og yderligere to til personalisering samt justerbar ANC.

De nye Elite 7 Active med ShakeGrip-belægning skabt til at have den ultimative pasform, uanset hvordan man bevæger sig. For dem, der ønsker at træne udenfor, vil trådnettet i mikrofonen fjerne vindstøj under opkald, så man altså også kan bruge dem til andet end træning.

Jabra Elite 3

(Image credit: Jabra )

Jabra Elite 3 er til dem, der ønsker en fyldig lyd, kraftfuld bas og klare opkald til en lavere pris. Her vil Jabra gå efter brugere, der ønsker billige øretelefoner, men som også gerne vil have god lydkvalitet. Elite 3 har 6 mm højtalere, der skal gøre musikken levende. 4-mikrofons opkaldsteknologi skal give klar lyd ved samtaler. Elite 3 har Qualcomm aptXTM HD-lyd og syv timers batteritid (28 timer inklusiv opladningsetui). Ørepropperne tilbyder støjisolering, og en HearThrough-funktion til de situationer, hvor brugeren vil have fokus på omgivelserne Elite 3 har også en pasform, der er behagelig dagen lang og kommer i dansk design i farverne Dark Grey, Navy, Lilac og Light Beige.



Pris og tilgængelighed

Elite 3 vil være tilgængelig fra 1. september, mens Elite7 Pro og Elite 7 Active vil være tilgængelige den 1. oktober.