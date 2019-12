Ja, Razer skal til at lave brødristere

Firmaet bag de imponerende tynde Razer Blade -laptops skal nu også lave en brødrister.

Selvom det næppe er første gang du hører om dette, er der denne gang tale om en sand historie. Det startede måske som en vittighed, men Razer er blevet presset op i et hjørne af fans der tigger og beder dem om at lave en Razer-brødrister. Nu har firmaets administrerende direktør, Min-Liang Tan, så annonceret, at de er begyndt at arbejde på netop en Razer-brødrister, fortæller CNET .

Joken omkring en Razer-brødrister startede for seks år siden. Tilbage i 2013 blev det fortalt i en Facebook-gruppe, at Razer var på vej med et sådan produkt. I 2016 spædede Razer så selv til bålet med deres Project Breadwinner , som var en aprilsnar, der bød på et Razer-agtigt design, hvor Razor-logoet blev brændt ind i brødet og med grønt LED-lys i bunden - naturligvis.

Hvordan nåede vi hertil

Efter den første joke, som bestod af et tweet til Tan omkring ønsket om en Razer-brødrister, skabte en Razer-fan ved navn Mark Withers en Facebook side , og lagde yderligere pres på Tan omkring udsigterne til en brødrister. Tan gav efter og sagde, at firmaet ville lave en brødrister, hvis de kunne skaffe 1 millioner likes til Facebook siden. Siden har ikke nået en million likes, men dog passeret de 40.000 samt 12 fans, der har ladet sig tatovere i kampen om brødristeren, hvorefter Tan personligt valgte at like siden og skrev følgende på Facebook :

"Alright - I didn't think these guys were going to make it - but they did. It was to hit 1M likes and with each Razer Toaster tattoo being equivalent to 100K likes each....and they now have 12 Razer Toaster tattoos.

Well....what can I say. I've just officially liked their page - and I'm going to put together my team of designers and engineers. It will take a few years - but I'll be sure to share the progress - and make it a community affair.

A Razer Toaster - For Razer Toaster Lovers. By Razer Toaster Lovers."

Det lyder altså som om, at der kommer til at gå et stykke tid, før firmaet sender en brødrister på gaden, men Tans kommentar kom ikke d. 1. april denne gang. Så måske mener firmaet det alvorligt.

Det næste spørgsmål bliver så, hvad med andre Razer-husholdsningsgenstande? Der er allerede en Facebook-gruppe dedikeret til netop dette. Tan har dog allerede svaret: ”gutter, jeg ved ikke hvad i har gang i, men det kommer aldrig til at ske. Nogensinde.”