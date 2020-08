iPhones og iPads får ikke adgang til xCloud Xbox game streaming

OPDATERING: I en ny erklæring, der blev leveret til Business Insider, har Apple tilsyneladende bekræftet, at dens App Store-politikker vil forhindre skybaserede spil-streamingtjenester, såsom xCloud og Google Stadia, i at fungere på iOS-enheder.

Ifølge iPhone-maker kan "gaming-tjenester absolut udkomme på App Store, så længe de følger det samme sæt retningslinjer, der gælder for alle udviklere, herunder indsendelse af spil individuelt til gennemgang og visning i diagrammer og ved søgning."

Microsofts xCloud beta inkluderede adgang til over 80 spil, og i de fleste tilfælde har disse titler allerede blevet gennemgået og har fået tildelt aldersklassificering under forskellige landes klassificeringssystemer. Ifølge App Stores regler ser det imidlertid ud til, at hvert spil skal indsendes igen for yderligere gennemgang og godkendelse af Apple - og indtil videre ser dette krav ud til at have slukket håbet hos både Google og Microsofts vedrørende deres iOS-lanceringsplaner.

Her er vores originale historie:

Android-enheder er ved at få en seriøs spilopgradering, idet Microsofts Streaming-tjeneste til Project xCloud lanceres til september og giver brugerne mulighed for at streame Xbox-spil på deres telefon eller tablet. Men hvis du er på iOS, ser det ud til, at du må nøjes med at kigge Android-brugerne over skulderen.

Det er ikke fordi Micrsoft ikke har testet xCloud på iOS og platformen har da også været med i betatesten, som nu er bekræftet afsluttet til The Verge. Derudover har Microsoft indtil videre kun oplyst en udgivelsesdato for xCloud til Android - skønt det er almen kendt, at de også arbejder på en version til PC.

Som du kan læse i toppen af artiklen, har Apple været ude og bekræfte, at xCloud ikke kommer til iOS i denne omgang. The Verge noterer sig, at det kan ændre sig hen ad vejen, men det er samtidig ude af Microsofts hænder, da problemet skyldes Apples App Store-politikker, som er ganske restriktive, både når det gælder køb i apps samt “remote desktop clients” - to ting som xCloud sandsynligvis ville være berørt af. Heller ikke Googles lignende tjeneste, Stadia, er tilgængelig på iOS, men vi håber da, at også Apple-folket en dag får adgang til streaming af spil til tjenesterne en dag.

For Android-brugere lander tjenesten i England, USA og 20 andre lande den 15. september som en del af Xbox Game Pass Ultimate - så hvis du abonnerer på det, har du automatisk adgang til xCloud og har adgang til over 100 spil fra dag ét.

Kilde: Kotaku