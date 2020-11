iPhone 12 vil ifølge analytiker hverken sælges med oplader eller hovedtelefoner

Hvis en analytikers forudsigelse viser sig at være korrekt, vil Apple ikke inkludere en strømadapter eller ørepropper med sine 2020-iPhone-modeller, inklusiv iPhone 12.

I øjeblikket leveres alle iPhone-modeller med en strømadapter og et par Apple EarBuds, men TF Securities-analytiker Ming-chi Kuo er stærkt overbevist om, at Apple vil stoppe produktionen af sine 5W og 18W strømadaptere og i stedet bede forbrugerne om at tilkøbe sin nye 20W strømadapter som ekstraudstyr.

Det kontroversielle skridt vil tilsyneladende udligne de ekstra produktionsomkostninger, som Apple vil blive pålagt ved at understøtte 5G i sine enheder, og kan betyde, at iPhone 12 får en pris, der minder om den på iPhone 11.

En stor ekstraudgift

Kuo forudser også, at Apple vil fjerne 5W strømadapteren fra anden generation af iPhone SE-modellerne senere på året, imens iPad-ejere vil fortsat modtage den 12W strømadapter, der er inkluderet i de nuværende generationer af 10,2-tommer iPad, iPad Air og iPad mini.

Uden ørepropper eller strømadapter i æsken kan Apple også vælge mindre indpakning, hvilket vil være mere miljøvenligt og bør reducere indkøbsomkostningerne, da flere telefoner kan passe ind i en enkelt forsendelse. Apple håber også, at flere brugere køber et par Apple AirPods ved at fjerne de indbyggede EarBuds.

Forsendelse af et produkt uden en oplader inklusive er ikke et nyt koncept på nogen måde (Nintendo gjorde det samme med sin New Nintendo 3DS), men hvis du køber en 18W USB-C strømadapter og et par EarPods fra Apple-butikken, vil det koste dig ca 450 kroner. Det er meget, hvis du ikke allerede har en ekstra oplader eller et ekstra par ørepropper liggende.

Kilde: 9to5Mac