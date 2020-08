iPhone 12 dummy viser retro iPhone 4-design

Vi har allerede hørt, at iPhone 12 sandsynligvis vil have et mere kantet og fladt design - der minder om den gamle iPhone 4 eller den nye iPad Pro - men vi har nu fået billeder af, hvordan det rent faktisk vil se ud, takket være et par dummy-enheder.

Billederne er taget af det israelske Apple-samfund HaAppelistim, via 9to5Mac, og disse dummy-enheder dukker op hvert år. De er til for at samarbejdspartnere kan bruge dem til udformning af covers, så de kan være klar, når telefonerne kommer på gaden. De viser ikke alle detaljer (vi kan eksempelvis ikke se iPhone 12-hakket her), men de giver alligevel en god indikation af, hvordan telefonerne kommer til at se ud, når de endelig lander.

Flere lækkede billeder af Galaxy Z Fold 2

Det bliver lettere at fikse en MacBook

Co-op multiplayer på vej til Ghost of Tsushima

Kig på billederne, og du vil kunne se det mindre buede design på tværs af alle fire forventede iPhone 12-modeller: de (forventede) billigere 5,4-tommer og 6,1-tommer-enheder og den dyrere 6,1-tommer Pro og 6,7-tommer Pro Max-udgaver.

Billede 1 af 3 (Image credit: HaAppelistim / 9to5Mac) Billede 2 af 3 (Image credit: HaAppelistim / 9to5Mac) Billede 3 af 3 (Image credit: HaAppelistim / 9to5Mac)

Udover hakket på fronten er også bagkameraerne en funktion, som dummy-enhederne ikke afslører noget om. Kameraerne vil netop være en af de ting, der adskiller iPhone 12-modellerne fra hinanden, hvor Pro-versionen vil have indbygget LiDAR i henhold til de seneste rygter.

LiDAR er allerede ankommet til de nyeste iPad Pro-modeller og er især nyttig til augmented reality-apps, hvor dybdesyn er afgørende. Forvent AR-gengivelser, der ser bedre ud end nogensinde via bagkameraet på iPhone 12, hvis rygterne altså holder vand.

Du kan derudover sammenligne disse forme med tre, som vi så tilbage i juni. Men regn nu ikke med, at kamerablokken kommer til at se ud, som vi ser på disse dummies – der vil være nogle justeringer til designet, selvom den overordnede form og størrelse er den samme.

Det måske nok vigtigste spørgsmål omkring de nye iPhone 12-modeller er, hvornår vi rent faktisk kommer til at se dem: Der er hele året gået rygter om produktionsforsinkelser, og Apple selv har indrømmet, at der er problemer. En meddelelse kan dog komme allerede i september, selvom nogle af modellerne ikke vil kunne købes før et par uger senere.