iPhone 11 kan få sin egen version af Samsungs Live Focus Video

Tidligere iPhones har være ok til at optage video, men det ser ud til, at iPhone 11 kan komme til at byde på ganske markante forbedringer og opgraderinger, hvis vi skal gå ud fra information fundet i udviklerbetaen af iOS 13.

Informationen blev opdaget af PhoneArena, som bemærkede en vigtig ændring vedrørende videooptagelse, der kan pege på en spændende ny funktion i iPhone 11. Denne nye funktioner vedrører tilføjelsen af ”alpha-kanaler” som er kodet ind i HEVC-videoer. Bare rolig, vi kommer med en oversættelse.

HEVS står for High Efficiency Video Coding og er måden hvorpå smartphone-videoer bliver optaget. Nu vil også alpha-kanaler blive kodet med – se på det som en ekstra ingrediens i videosignalet.

Men hvad betyder det så?

Alpha-kanaler gør det lettere at redigere i live video, så du kan bruge enheden til at ændre baggrunden i realtid imens du optager, eller gør dig klar til at optage.

Ved brug af dybdesensorer eller Time-of-Flight (ToF)-teknologi, kan telefonen adskille det primære motiv fra baggrunden, så den ved, hvad der skal ændres, og hvad der skal forblive det samme.

Eksempelvis kan du optage nogen op imod en åben mark og udbytte deres baggrund med en scene fra Game of Thrones, eller blot udskifte en travl by med en rolig sø, eller bare fjerne farven fra baggrunden, så dit motiv træder mere frem.

Hvis det lyder bekendt, er det fordi, at Samsung allerede benytter en lignende teknologi, og du kan allerede bruge det i telefoner som Samsung Galaxy Note 10 eller Samsung Galaxy A80.

I disse telefoner har det været en sjov gimmick, men ikke rigtig noget der ændrer kameraoplevelsen meget, og det bliver nok det samme i iPhone 11.

Eftersom det blot er en sjov tilføjelse, vil vi blive overraksnede, hvis Apple fremhæver det som en fremtrædende funktion (især hvis rygterne om at iPhone 11 får en stylus holder vand). Dertil kan det også tænkes, at ældre iPhones får adgang til funktionen, eftersom det er en del af iOS 13, selvom det nok vil fungere bedst på de nyere modeller.

Vi får vished i starten af september, hvor vi forventer at se Apple afsløre iPhone 1. Så bliv hængende her på siden, hvor vi skal bringe jer de seneste nyheder og rygter om iPhone 11.