iPad får endelig understøttelse for mus med iOS 13

Apple har arbejdet hårdt med at positionere iPad Pro som et godt alternativ til en laptop. Den manglende mulighed for at benytte mus har dog være en stor hindring – indtil nu.

Ifølge den kendte udviker og tipper Steve Troughton-Smith er understøttelse af mus på vej. Udtalelsen kommer efter at redaktøren for MacStories, Federico Viticci, har hævdet det samme i sin podcast Connected .

Viticci nævte specifikt muligheden for at koble en USB-mus til USB-C-porten på iPad Pro, men det er uvist om det derved kun er iPads som har denne port, som er understøttet.

I så fald er det begrænset til iPad Pro 11 og iPad Pro 12.9 som er udstyret med en USB-C-port.

If you missed last week's @_connectedfm, @viticci had a pretty interesting scoop that he'd been sitting on re mouse support coming to iPad as an accessibility feature. As far as I'm aware, that *is* indeed in the works. I feel like every pro user will turn that on, day one 😂April 22, 2019

Troughton-Smith soger samtidig i et tweet , at han ikke tror, at Apple vil begrænse understøttelsen til USB-mus, noget som kan betyde, at du også vil kunne bruge mus med andre iPad-modeller via Bluetooth-opkobling.

Uanset hvad, er der kun tale om rygter på nuværende tidspunkt, men i og med to uafhængige kilder er inde på det samme, er der gode chancer for, at det er sandt.

Det store spørgsmål er imidlertid hvornår. Det er nærliggende at tænke, at det vil ske i forbindelse med en større opdatering, og dermed mest sandsynligt, at vi får understøttelsen af mus at se sammen med iOS 13 , der ventes at blive vist frem under WWDC 2019 fra d. 3. til 7. juni.

Den endelige lancering ventes at komme i september.

Ingen af kilderne har sagt noget om dette, så det er muligt, at vi eventuelt må vente længere, før understøttelsen af mus dukker op til iPad.

Via: BGR