iOS 15.4 er landet, og vi er kommet i emoji-himlen

Apple iOS 15.4 er ude at betatesten, og opdateringen er begyndt at lande på iPhone-brugernes telefoner.

Opdateringen, der bringer nye og nyttige funktioner som f.eks. muligheden for at låse telefonen op med mundbind på, et nyt udvalg af emojis og vigtige AirTag-sikkerhedsopgraderinger, udkom uden ret meget opmærksomhed i mandags.

Udgivelsen af det opdaterede iPhone-operativsystem faldt sammen med, at den nye iPhone SE (2022-udgave), Apples retro-inspirerede (for at sige det mildt) og billige 5G-telefon, blev tilgængelig i detailhandlen.

I udgivelsesbemærkningerne til opdateringen nævner Apple ændringerne til Face ID, der gør det muligt for iPhone 12 og nyere telefoner (hvilket betyder, at ikke alle iPhones med Face ID-understøttelse) at låse din telefon op, selv om enheden ikke kan se din næse og mund. Funktionen omfatter endda også autentificering til Apple Pay og automatisk udfyldning af adgangskoder i Safari. Den er knap så aktuel i Danmark, hvor vi nærmest har glemt, hvordan vi så ud med mundbind. Men der er stadig lande, hvor mundbind er nødvendigt, så her vil opdateringen gøre livet lettere.

Efter at have gennemført iOS 15.4-opdateringen, er den opdaterede Face ID-registreringsformulering, som man stødte på i betaversionen, stadig gældende. Apple minder brugerne om, at "Face ID er mest nøjagtigt, når funktionen er indstillet til genkendelse af hele ansigtet". Det tilføjer, at systemet bruger funktioner omkring øjenområdet til autentificering.

I bund og grund beder Apple dig om at træffe et valg mellem at lade Face ID genkende dig med en mundbind eller med hele ansigtet uden filter.

Funktionen ankommer netop som mange i verden er begyndt at smide mundbindet, men så er vi da forberedt på den næste pandemi.

I midten er den nye mulighed for at give hånd i flere farver. Til højre er den nye AirTag-advarsel.

Emojis i lange baner

Der er 37 nye emojis i iOS 15.4, herunder et smeltende ansigt, en rede, krykker, en lotusblomst og nogle fede nye muligheder for hudfarver. Et af højdepunkterne er muligheden for at ændre hudfarve i en enkelt emoji. Nu kan et håndtryk repræsentere to forskellige hudfarver i varm samhørighed. For at vælge farverne skal du vælge og derefter trykke på emoji'en og derefter vælge farve på den første hånd og derefter den anden.

Apples udgivelsesnoter nævner det ikke, men den lovede AirTag-opdatering til beskyttelse af privatlivets fred er en del af iOS 15.4. Du vil dog kun se den, hvis du installerer en ny AirTag.

AirTags, som er sporingsenheder i møntstørrelse, der hjælper dig med at finde og holde styr på dine ting, kom under beskydning, efter at der dukkede rapporter op om folk, der brugte dem til i smug at spore eller forfølge andre mennesker.

Under installationen vises en meddelelse med følgende ordlyd:

"AirTag er udelukkende beregnet til at spore genstande, der tilhører dig. At bruge AirTag til at spore personer uden deres samtykke er en forbrydelse i mange regioner rundt om i verden. AirTag er designet til at blive opdaget af ofrene og til at gøre det muligt for de retshåndhævende myndigheder at anmode om identifikationsoplysninger om ejeren."

Du kan ikke gennemføre AirTag-opsætningen uden at acceptere denne erklæring.

Siri's femte og nyeste stemme på amerikanske stemmemulighed er også med her. Apple beskriver ikke stemmen som hverken mandlig eller kvindelig, men siger i udgivelsesbemærkningerne, at stemmen "udvider mangfoldigheden af muligheder".

Der er en håndfuld andre forbedringer af iOS 15.4, herunder understøttelse i Apple Wallet af EU Digital Covid-19-vaccinationskort, understøttelse af oversættelse af Safari-websider til italiensk og kinesisk (traditionelt), mulighed for at bruge kameraet til at tilføje scannet tekst til Noter og påmindelser, og Forstørrelses glas-app bruger nu iPhone 13 Pro og 13 Pro Max' ultrabrede kamera til at komme tættere på små genstande.

Selv om vi til at begynde med fik meldinger om, at iOS 15.4 opdateringen i hvert fald hos nogle brugere, har sat turbo på strømforbruget, så er dette ifølge Apple naturligt, fordi opdateringen lige skal finde ud af, hvordan hver enkelt bruger plejer at bruge telefonen, før det er muligt at optimere strømforbruget og dermed spare strøm.

Alt i alt er der virkelig mange forbedringer med i iOS 15.4, så de fleste iPhone-brugere vil sandsynligvis være glade for den.