Huaweis erstatning for Android er klar til juni

Huaweis eget styresystem, som foreløbig bærer navnet HongMeng og ventes at erstatte Android, når USA's forbud træder i kraft , skal lanceres i juni. Dette afslører en af cheferne i Huaweis afdeling i mellemøsten til TechRadar. Det var d. 20. maj at Google annoncerede, at de vil afskære Huawei adgangen til de dele af Android, som ikke er åben kildekode. Forbuddet er dog siden af de amerikanske myndigheder blevet udsat til d. 19. august.

Efterfølgende er flere teknologiselskaber fulgt efter, herunder Intel, Qualcomm, Micron og ARM. Også Bluetooth- SD-kort og WiFi-brancheorganisationer har nedlagt tilsvarende forbud.

”Huawei vidste at dette ville ske og har forberedt sig. Styresystemet var klar i januar 2018 og har været vores plan B. Vi har ikke frigivet styresystemet til markedet, fordi vi har haft et godt forhold til Google og andre og ikke ville ødelægge disse. Men nu ruller vi det ud i næste måned” udtaler Alaa Elshimy, som er visepræsident for Huawei Enterprise Business Group Middle East.

Styresystemet, som ifølge rygter kommer til at hedde Ark OS , når det frigives, ventes at blive kompatibel med mobiltelefoner, computere, tablets, TV, biler, smartwatches, smarte kropsnære enheder og andet.

Alle apps som fungerer på Android skal også fungere på det nye styresystem, helt uden tilpasninger, lyder det fra Elshimy som uddyver, at brugere vil kunne hente apps fra Huawei AppGallery.

Hvorvidt alle apps som på nuværende tidspunkt findes i Google Play Store også vil dukke op i Huawei butik, kan kun tiden vise. Får Huawei ikke alle de apps brugerne bruger over, kan det blive vanskeligt at få dem til at skifte system.

Huawei er selvforsynende

”Sanktionerne fra de amerikanske myndigheder kommer ikke til at påvirke styresystemet eller vore chips, fordi vi på mange måder er selvforsynende. Vi har alle de chips vi har brug for, undtagen Intels chips til PC og servere. Hver eneste aktør på markedet bruger Qualcomm-chips, og vi er de eneste, der bruger vore egne. Derfor kan vi fortsætte som hidtil” uddyber Elshimy.

Han nævner samtidig, at Huawei har sin egen ARM-baserede processor, som skal erstatte Intels chips ligesom de vil lancere deres egen database, som skal erstatte Oracle.

Ifølge tal fra industrien køber Huawei varer og tjenester for mere end 11 milliarder dollars fra USA hvert år, men nu skal selskabet altså have godkendelse til at købe dele og teknologi fra amerikanske selskaber.

Hvad med WiFi?

Til spørgsmålet om hvordan Huawei skal håndtere problemerne med WiFi og Bluetooth svarer han, at WiFi er en international standard, og at Huawei er en af de største bidragsydere til WiFi Alliance.

”Mit syn er, at WiFi Alliance bliver den største taber, hvis de holder os udenfor. Fra vores synspunkt er der tale om en standard som er god at holde fast i, men vi er ikke nødt til at være med i alliancen. Det samme gælder Bluetooth og SD-kort”, forklarer Elshimy.

Han tilføjer, at udelukkelsen fra alliancen blot handler om at lægge præs på Huawei som en del af handelskrigen med USA.

Huaweis topchef, Ren Zhengfei, kom for nylig med en selvsikker udtalelse om selskabets fremtid, trods den dramatiske situation. Han sagde, at ingen kan indhente Huawei i løbet af de kommende 2-3 år, fordi de som et privat selskab let kan lave store investeringer.

Om dette er sandt, må stå i det uvisse, men det lader til, at selskabet gør hvad de kan for at sikre en fremtidig position på mobilmarkedet trods de hårde sanktioner, som de er underlagt fra USA's side.