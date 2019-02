Huawei Mate 20 Pro kan få skærm i tabletstørrelse

Huawei Mate 20 Pro, som er en del af Mate-serien, vil altid være en større enhed, men du bliver muligvis overrasket over, hvor stor den er.

Et nyt rygte antyder nemlig, at skærmen bliver hele 6,9-tommer, og det gør den næsten lige så stor som Nexus 7 og andre 7-tommer tablets.

I følge The Bell, som citerer kilder i skærmindustrien – tester Huawei i øjeblikket OLED-skærme fra Samsung Display til brug i en mobil. Og med stor sandsynlighed er den store skærm på vej i Huawei Mate 20 Pro.

Det ville gøre Huawei Mate 20 Pro meget større end den 6-tommer store Huawei Mate 10 Pro, og sandsynligvis også meget større end Samsung Galaxy Note 9, der ifølge rygter vil blive lanceret i en 6,3-tommer og 6,5-tommer udgave.

Selvfølgelig er dette kun på rygtebasis, men det ville give Mate 20 Pro et godt salgsargument, som de andre store navne og storskærms-mobiler ikke kan hamle op med.

Stor med håndterbar

Og 6,9-tommer lyder da også voldsomt, det er næsten på størrelse med en lille tablet, men idag har både mobiler og tablets vokseværk – 7-tommer tablets er sjældne nu, og 6-tommer mobiler er meget almindelige.

Mate 20 Pro vil sandsynligvis komme i en minimal indpakning, så det samlede billede vil sandsynligvis være noget mindre end de fleste 7-tommer tablets.

Vi har ikke hørt meget mere om Mate 20 Pro eller Huawei Mate 20 endnu, men et rygte antyder, at der måske kommer in-display fingeraftryksscanner, så det er en anden måde at skille sig ud på.

Vi forventer, at Mate 20 bliver lanceret i oktober eller november, så du kan nå at vænne dig til tanken om denne store mobil.

Via XDA Developers