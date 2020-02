Huawei afslører den nye Mate Xs, nye MatePad Pro og MateBook D-serie

Huawei havde tydeligvis store planer for MWC, som blev aflyst grundet frygt for Coronavirus. De havde derfor i dag inviteret presse over hele verden til at overvære en ”livestream fra Barcelona”, hvor CEO Richard Yu, trak det ene nye produkt efter det andet ud af ærmet.

Det første og nok mest interessante var den nye foldbare udgave af Mate X, nu omdøbt til Xs. Telefonen er en hurtigere udgave af sidste års model, som nu endelig kommer til Danmark. Det sker i slutningen af marts, hvor Huawei Mate Xs vil kunne købes i Power til en vejledende pris på 18.999 kroner.

Vores kolleger i UK har fået lov at lege lidt med Mate Xs før tid og skrevet et førstehåndsindtryk af telefonen.

(Image credit: Future)

Ny iPad Pro-konkurrent

Selvom Mate Xs i sig selv er ganske stor med sine 8 tommer, blev der også plads til en ægte tablet på 10.8 tommer. Dette i kraft af MatePad Pro, som tydeligvis er lavet til at konkurrere med Apples nyeste iPad Pro. Den dertil padden designede pen, M Pencil, sidder da også fast på præcis samme måde i toppen af enheden.

Den nye tablet har et 8MP-kamera på fronten og et 13MP på bagsiden. Det indbyggede batteri er på 7,250mAh og den understøtter 40W hurtigopladning. Prisen for MatePad Pro starter på 4,499 kroner for 128GB-versionen med WiFi.

(Image credit: TechRadar)

Ingen Google Apps men dog AppGallery

Ingen af Huaweis nye enheder vil fra fabrikken være udstyret med Googles Apps. I stedet har Huawei installeret deres egen AppGallery, som støt og roligt får flere varer på hylderne og producenten har da også store forventninger til deres egen platform. Huawei er slet ikke i tvivl om, at de kan konkurrere med Googles Play Store. Som det ser ud nu, mangler der dog stadig en del danske apps, og selvom Huawei oplyser, at ingen har sagt nej tak til at samarbejde med dem, er der tydeligvis et stykke vej endnu.

Vil man selv se nærmere på sagerne og har man ikke i forvejen en Huawei-telefon, kan man stadig installere AppGallery, såfremt man har en Android-telefon med Android 5 eller nyere.

Nye billige laptops

Det blev også til tre nye computere, hvoraf to af dem er yderst skarpt prissat. Her er tale om to nye PC’er i MateBook D-serien som udover FullView HD Display, power-knap med indbygget fingeraftrykslæser, en opgraderet processor og lang batterilevetid også byder på en smart delingsfunktion, så du eksempelvis let kan kommunikere med din Huawei smartphone.

MateBook D fås i 14 og 15,6 tommer og er udstyret med en kraftfuld 12nm AMD RyzenTM 5 3500U processor, som giver pc’erne en imponerende ydeevne.

Huawei MateBook D 14 og MateBook D 15 er tilgængelige i farven Mystic Silver og kommer til salg fra den 24. februar i Elgiganten, Power og Bilka.

Prisen for Matebook D 14 er 5.799 kroner og prisen for Matebook D 15 er 5.499 kroner.

(Image credit: Huawei)

Den sidste laptop var en ny udgave af MateBook X Pro, og er en opgraderet udgave af maskinen fra 2018.

”Den nye MateBook X Pro er sammensmeltningen af vores nyeste teknologiske løsninger og Huaweis sign aturdesign. Vi har været helt nede i detaljerne for at finjustere , redigere og optimere . Det betyder, at brugerne kan se frem til en pc , der byder på en enestående ydeevne og optimale muligheder for interaktion på tværs af enheder alt sammen medvirkende til en brugeroplevels e af meget høj karat siger Lin Yin, der er direktør for Huawei Consumer Business Group Danmark

MateBook X Pro med Intel i7 kommer til at koste 14.999 kroner imens MateBook X Pro med Intel i5 får en pris på 13.999 kroner.