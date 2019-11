Her er de første fotos af Reds sære Hydrogen-telefon

De første officielle billeder af Red Hydrogen-telefonen, der ligner en almindelig smartphone iført et cover inspireret af kunstneren H.R. Giger, er endelig blevet afsløret - og telefonen er nu et skridt tættere på at lande i hænderne ho målgruppen (som vi formoder er 'filmfotografer i Hollywood og velstående læder-fetichister').

"Indtil nu har vi fortrinsvis lagt renderinger (fotorealistisk grafik, red.) op. Det er blevet tid til nogle rigtige fotos af HYDROGEN," lyder det fra Red-grundlæggeren Jim Jannard, som offentliggjorde billederne på Reds forum, H4Vuser.net, i løbet af natten.

Hydrogen-telefonen byder på unikke bølgede kanter og rillede indsnit til fingrene på siderne, et "4V" holografisk display, der siges at være umuligt at beskrive blot med ord, et next level-kamera, som kan skyde i 2D, 3D samt firmaets eget H4V-format (Red Hydrogen 4-View).

Telefonens modulopbyggede design og eksponerede pogo pin-stik giver brugerne mulighed for at tilføje tilbehør, ligesom med Moto Z og Moto Z2 Force, herunder en ekstra stor kamerasensor.

Red Hydrogen kommer til salg hos de amerikanske teleselskaber AT&T, Verizon og Telcel for 1.295 dollars (cirka 8.356 kr.) fra den 2. november 2018 (lige i tide til sæsonen for prisuddelinger i Hollywood).

Hvis du var så heldig at sikre dig en telefon, mens det stadig var muligt at forudbestille en, får du den sorte aluminiumsmodel allerede den 9. oktober 2018, mens den meget mere high end (læs: dyre) titaniumversion først kommer senere. Den er prissat til 1.595 dollars, hvilket svarer til omkring 10.290 kroner.

Kunder, der har forudbestilt og deltager i en eksklusiv event hos Red Studios Hollywood den 31. august, har desuden chancen for at score en tidlig "Houdini Developer's Model" af Red Hydrogen-telefonen, der siges at være en ikke-endelig version.

I øjeblikket er der ingen forlydender om, hvorvidt Red Hydrogen-telefonen bliver tilgængelig uden for USA – men vi skal nok holde dig opdateret, når der er nyt om lanceringen af mobilen.