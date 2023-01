Håndbold VM 2023: kampprogram, TV-tider – sådan ser du kampene, uanset hvor i verden du befinder dig

Håndbold VM 2023

Håndbold VM 2023 bliver det 28. verdensmesterskab i herrehåndbold, og denne gang deler Sverige og Polen festen.

Mesterskabet i modsætning til fodbold-VM spilles som sædvanligt i januar og åbningskampen skydes i gang onsdag den 11. januar i Katowice i Polen.

Verdensmesterskabet varer indtil VM-finalen spilles i Tele2 Arena i Stockholm søndag den 29. januar.

32 nationer deltager i mesterskabet, og Danmark er med som forsvarende verdensmester. Efter at have vundet guldet ved de seneste to VM-slutrunder, hviler der noget af et pres på de danske håndbold herrer.

Læs videre for at finde ud af, hvordan du fanger hvert kast dette VM:

Håndbold VM 2023

De regerende verdensmestre Danmark er klar til at forsvare titlen. (Image credit: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT via Getty Images)

Tid: 11. januar- søndag 29. januar

Værtslande: Polen og Sverige

Regerende verdensmeste: Danmark

Finalearena: Tele2 Arena (Stockholm)

Se mesterskabet på TV: DR (Åbner i nyt vindue), TV2 (Åbner i nyt vindue)

Se mesterskapet på nett: TV2 Play (Åbner i nyt vindue)

Hør Håndbold VM på: DR.dk/sporten (Åbner i nyt vindue)

Se med, uanset hvor i verden du er: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt (Åbner i nyt vindue)

Her ser du hånbold-VM 2023 på TV

I Danmark har DR og TV2 rettighederne til at vise verdensmesterskaberne.

De kampe, der vises på DR, kan du også streame gratis på DRs hjemmeside. Kampene, der vises på TV2 kræver som udgangspunkt et TV2 Play-abonnement at streame.

Du kan streame indhold fra begge udbydere inden for EU/EØS-området, men hvis du befinder dig andre steder i verden, skal du bruge en god VPN-tjeneste for at se de danske udsendelser på DR TV, TV2 og TV2 Play.

Her kan du købe licens til TV2 Play Favorit + Sport-pakken (Åbner i nyt vindue)

Den officielle hjemmeside for Håndbold-VM 2023

(Åbner i nyt vindue) TV2 Play Favorit + Sport (Åbner i nyt vindue)

Vil du streame alle kampe fra Håndbold VM, er det ikke nok med de gratis kampe på DR: Du er nødt til at købe en licens til TV2 Play, hvis du vil have alle kampe med. Pakken, der giver adgang til hele Håndbold VM-programmet hedder TV2 Play Favorit + Sport. Her findes to priser: Én med reklamer og én uden. Med reklamer koster pakken 189 kroner om måneden. Uden reklamer betaler du 219 kroner om måneden. Det er den helt store pakke, så du får adgang til alle TV2 kanalerne. Lige nu får du også mulighed for at prøve streamingkanalen Skyshowtime gratis i 14 dage. Pris 189/219 kr. om måneden.

Danmarks kampe ved Håndbold VM 2023

Indledende runde

Fredag 13.01

20.30 Danmark - Belgien

Søndag 15.01

20.30 Danmark -Bahrain

Tirsdag 17.01

20.30 Dnmark - Tunesien

Vi håber og satser på at Danmark spiller videre i:

18.-23.01 Indledende runder

25.-27.01 Kvartfinaler, semifinaler og placeringskampe

29.01 Finaler

Se hele kampprogrammet for VM i håndbold 2023 her (Åbner i nyt vindue)

Håndbold VM 2023: Grupperne

Danmark er kommet i en gruppe, der på papiret ser forholdsvis overkommelig ud. De møder Belgien, Bahrain og Tunesien, og ingen af holdende burde kunne true danskerne, hvis de spiller op til deres bedste.



Danmark spiller sine kampe i Malmø (Sverige).

Her er grupperne: (Danmark er i gruppe H)

Gruppe A

Spanien

Montenegro

Chile

Iran

Gruppe B

Frankrig

Polen

Saudi-Arabia

Slovenien

Gruppe C

Sverige

Brasilien

Kap Verde

Uruguay

Gruppe D

Island

Portugal

Ungarn

Sydkorea

Gruppe E

Tyskland

Qatar

Serbien

Algeriet

Gruppe F

Nord- Makedonien

Norge

Argentina

Holland

Gruppe G

Egyptne

Kroatien

Marokko

USA

Gruppe H

Danmark

Belgien

Bahrain

Tunisien



Sådan ser du Håndbold VM , hvis du er i udlandet

Det er kun muligt at streame kampene på DR og TV2 og TV2 Play, hvis du befinder dig indenfor EU/EØS-området, hvilket i praksis betyder, at hvis man befinder sig et andet sted i verden, vil udsendelserne være utilgængelige.

Heldigvis findes der en løsning, der kan hjælpe dig med at få adgang til danske indhold på verdensplan, nemlig en VPN-tjeneste (et virtuelt privat netværk.) Dette er en softwareløsning, der giver dig mulighed virtuelt at placere din enhed, hvor du vil i verden. På den måde kan du få adgang til Håndbold VM, selvom du sidder i et land uden for EU/EØS-området. VPN-tjenester er lovlige, koster ikke alverden og nemme at bruge.

(Åbner i nyt vindue) ExpressVPN – Hent vores testvinder (Åbner i nyt vindue)

Vi har sammenlignet alle de store VPN-udbydere på markedet, og vores testvinder er ExpressVPN, takket være dens brugervenlighed, sikkerhedsfunktioner og hastighed. Hvad mere er, fungerer denne VPN-tjeneste med stort set alle streamingenheder på markedet, inklusive Apple TV, PlayStation, Xbox og selvfølgelig Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement, får du tre måneders brug helt gratis. Hvis du efter 30 dage ikke er tilfreds, kan du drage fordel af ExpressVPNs pengene-tilbage-garanti, uden betingelser.



Efter du har downloadet softwaren, følger du blot instruktionerne for at installere på din enhed, så kan du vælge hvilket land du vil flytte din IP-adresse til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofrit i 30 dage (Åbner i nyt vindue)

Når du har downloadet og installeret ExpressVPN, vælger du en server placeret i Danmark, og pludselig har du fuld adgang til de danske VM-udsendelser, selv om du sidder i et helt andet land.