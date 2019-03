Halo: The Master Chief Collection på PC lækket af Microsoft

Det virker efterhånden sikkert som amen i kirken, at vi kommer til at Halo: The Master Chief Collection til PC i nær fremtid, efter Microsoft ved en fejl har afsløret sine planer ved at opgive de remasterede Halo-spil i den officielle Microsoft Store som værende Surface Hub-titler.

Tidligere fremgik det i Microsoft Store, at Halo: The Master Chief Collection udelukkende var til Xbox One, men nu står der altså, at spillene også er tilgængelige på ”Hub”. Dette hentyder til Surface Hub , som er en interaktiv berøringsfølsom tavle, som Microsoft har designet til klasselokaler.

Det virker lidt underligt, at spille Halo på en tavle, så det kan også være en fejl. Det er dog et faktuk, at Surface Hub kører Windows 10 , så det kan også være en indikation på, at en anden version af The Master Chief Collection er på vej til Windows-PC’er.

Der har været adskillige rygter omkring Halo: The Master Chief Collection på PC, hvor Brad Sims, en skribent hos Thurrot.com som specialiserer sig i rygter omkring Microsoft, har foreslået i en vide (nedenunder) at vi ser spillet på PC meget snart.

Skal spilles med mus og keyboard

Spillet står som tilgængeligt på Xbox One og Surface Hub (Image credit: TechRadar)

Til trods for at det originale spil og efterfølgeren senere hen udkom til PC, er det samme ikke sket med resten af titlerne.

Halo: The Master Chief Collection blev lanceret til Xbox One d. 11. november 2014 og inkluderer Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3 og Halo 4, imens Halo 3: ODST kom senere. Imens samlingen bød på masser af værdi for pengene, blev der klaget over en del tekniske problemer og fejl – som primært påvirkede multiplayer-delen af spillene.

Nu hvor mange af disse fejl eftersigende er rettet, ser mange spillere gerne, at Halo vender tilbage til PC, hvor de kan spille med keyboard og mus – den måde spillet oprindeligt var tiltænkt at blive spillet på.

Via Wccftech