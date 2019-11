Google Stadias udvalg af spil er overraskende svagt

Google Stadia er blevet spået en gloværdig fremtid, hvor du ikke længere har brug for dyre konsoller eller opgraderinger af din PC, hvis du fortsat vil kunne spille de nyeste spil. Men denne fremtid kan nu være i fare, takket være det netop afslørede lineup af blot 12 spil på lanceringsdagen.

Af de 12 titler, som vil kunne spilles via Google Stadia til lanceringen d. 19. november 2019, er det kun et par stykker af dem, som virkelig trækker tænder ud, imens nogle også er mere end et år gamle.

Her er den komplette liste over spil, som vil kunne spilles, når Google Statia lander i næste uge:

Assassin’s Creed Odyssey

Destiny 2: The Collection

GYLT

Just Dance 2020

Kine

Mortal Kombat 11

Red Dead Redemption 2

Thumper

Tomb Raider: Definitive Edition

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Samurai Shodown

Som du kan se på ovenstående liste, er få af lanceringstitlerne på Google Stadia lanceret i år (Tomb Raider: Definitive Edition udkom i 2014), hvilket i høj grad underminerer et af skytjenestens primære salgsargumenter – evnen til at spille de nyeste spil i 4K-opløsning med 60fps og ultra-indstillinger.

Når det er sagt, er der dog et enkelt lyspunkt med inkluderingen af Red Dead Redemption 2, som kun lige er blevet lanceret til PC og kræver et bæst af en computer, hvis man vil have en nogenlunde oplevelse..

Mere på vej

Heldigvis skulle der allerede være flere spil på vej til Google Stadia over de kommende måneder og søgegiganten har allerede annonceret en række titler, som vil komme til i løbet af 2019.

Dette inkluderer spil som Attack on Titan 2: Final Battle, Borderlands3, Darksiders: Genesis, Dragon Ball Xenoverse 2, Farming Simulator 19, Final Fantasy XV, Ghost Recon Breakpoint, Grid, Metro Exodus, NBA 2K 2020, Rage 2, Trials Rising og Wolfenstein Youngblood.

Selvom det er rart at se nye store titler som Borderlands 3 finde vej til tjenesten, er det skuffende at se, at nogle af årets største lanceringer såsom Call of Duty: Modern Warfare og Star Wars Jedi: Fallen Orderikke er på listen.

Forhåbentlig får de styr på de store titler, som tjenesten finder sit fodfæste.