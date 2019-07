Google Stadia vil kun virke på fire telefoner ved lanceringen

Det store trækplaster ved spil-streaming-platformen Google Stadia er muligheden for at give AAA-spiloplevelser, uanset hvor du er hende, via internettet og med meget lidt forsinkelse. Det overordnede slogan er ”Gaming på enhver skærm du ejer”, men til lanceringen er det løfte mere begrænset end man skulle tro.

En grundig opdatering til Google Stadias FAQ-sidehar afsløret, at kun et begrænset udvalg af telefoner vil understøtte streaming-tjenesten, når den lanceres til november 2019. Hvis du ejer en Pixel 3en Pixel 3a (det gælder alle varianter, herunder Pixel 3a XL og Pixel 3XL)-telefoner, eller en tablet med Chrome OS, er der ingen problemer. Men alt andet, herunder iPhone, må vente lidt endnu. Du vil dog stadig kunne købe og administrere indhold på en enhed med iOS 11 eller Android M eller højere på begge platforme.

Hvad siger du til dén, Apple?

Er du Apple-fan, er dette skuffende nyheder. En stor del af apellen ved Stadia er muligheden for at spille dine spil på farten, og fortsætte hvor du slap på dit tv. Men på nuværende tidspunkt er der ingen indikation på hvornår iOS-brugere får adgang til spil-streaming-funktionerne på deres enheder.

FAQ-siden deler dog også nogle mere positive nyheder. Stadig vil understøtte 4-spiller co-op fra sofaen, hvor fire spillere kan sidde med hver deres controller. Selvom denne bruger Bluetooth Low Energy til opsætning og Wi-Fi til gameplay, vil disse controllere også kunne tilsluttes via USB-C, hvis det er nødvendigt.

Skulle en titel du har købt nogensinde forsvinde fra Stadia-kataloget, har Google forpligtet sig til at gøre den for evigt tilgængelig for de, som har købt den igennem tjenesten. Skulle du ønske at give en kode til et spil, kan Stadia også sende gavekoder til de e-mail-adresser du ønsker, og aktiveres på hvilken som helst Stadia-konto.

Som vi nærmer os lanceringen, bliver muligheder og begrænsninger ved Google Stadia mere tydelige. Apple-brugere bliver måske holdt ude i kulden i begyndelsen, hvilket kan give Cupertino-firmaets Apple Arcade-tjeneste en mulighed for at få et forspring.