Google slår ned på snagende Chrome-udvidelser

Google slår nu ned på Chrome-udvidelser (extensions), som beder om adgang til flere data end de har behov for og vil snart smide dem ud Chromes online butik (Chrome Web Store). I maj annoncerede Google at de ville opmuntre udviklerne til at tænke sig om, før de beder om unødvendig information, hvilklet altså nu fører til regelændringer, der gør det til et specifikt krav, at apps ”beder om adgang til mindst mulig data”.

Google prøver nu at få flere udviklere til at offentliggøre privatlivspolitikker. Frem til nu gjaldt dette kun udvidelser, som havde adgang til personlige eller følsomme brugerdata, men nu gælder det også alle Chrome-udvidelser, som beder om brugerindhold eller adgang til diverse kommunikationer. Udviklerne skal nu forklare hvorfor de har brug for adgang til den type data de beder om, hvordan de vil bruge denne data, om den bliver delt og med hvem. Hvis dataene på nogen måde bliver overført fra ét sted til et andet, skal det først krypteres.

Tiden løber ud

Den nye opdatering er en del af Project Strobe – et sikkerhedsprojekt som indebærer, at brugere får mere kontrol over singe Google-konti. Som ovennævnt, skal man kunne vælge præcis hvilke data hver enkelt app har adgang til, ligesom Google+ endeligt bliver lagt i graven. Dette vil efter planen ske d. 15. oktober, så udviklerne har tre en halv måned før udvidelser og erklæringer skal være på plads. Når man det ikke, kan man forvente at blive smid ud fra Chrome Web Store.

Google blev for nylig kritiseret, da det blev opdaget, at flere udvidelser til Chrome blev brugt til at indsamle og sælge data uden tilladelse – noget der har fremskyndet denne opdatering i PR-øjemed. Større indsigt i og kontrol over hvordan ens data bliver brugt er meget velkomment, og det bliver interessant at se, om der kommer flere ændringer med Project Strobe før midten af oktober.

Kilde: 9to5Google