Google Pixel 4 får hverken USB-C hovedtelefoner eller 3,5mm adapter

Google afslører Pixel 4om en dags tid, men vi har efterhånden en god idé omkring hvad vi kan forvente os, takket være lækager og annonceringer – og nu ved vi også hvad der kommer til at være af tilbehør i æsken.

Billeder delt på Reddit afslører indholdet i den endelige salgsversion af Google Pixel 4, Just Black-farven. Vi kan ikke bekræfte kildens ægthed, men æsken ligner unægtelig salgsæsken fra Google Pixel 3a og 3a XL, hvilket giver god mening og tilfører troværdighed til historien.

Bagsiden af æsken bekræfter de specifikationer, som vi tidligere har fået igennem lækager, såsom at telefonen får 64GB lagerplads og en 5.7-tommer skærm. Den bekræfter samtidig, at den medfølgende oplader er på 18W USB-C, samt at vi får en Quick Switch Adapter med.

Der nævnes intet om USB-C-hovedtelefoner eller en 3.5mm-adapter, hvilket vil betyde frustration, for de som allerede savner hovedtelefonudgangen på andre Google-telefoner. Vi må i stedet ty til Bluetooth-hovedtelefoner eller købe en USB-C-adapter separat, hvis vi stadig ønsker at bruge vores gamle hovedtelefoner på den nye Google Pixel 4-serie.

Via 9To5Google