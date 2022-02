Google lukker en af ​​de mindst brugte Workspace-apps ned

Det er ingen stor hemmelighed, at Google har en 'interessant succesrate' i forhold til dét at skabe nye sociale medier og beskedtjenester, ofte med markant mindre succes sammenlignet med virksomhedens søgemaskine og mobile styresystem.

Til bunken af mislykkede projekter tilføjer vi nu Google Currents, som først blev introduceret i 2019 som erstatning for Google+ til G Suite-tjenesten, og som nu er ved at være slut.

I stedet henviser Google sine virksomhedskunder til at bruge Spaces, som blev introduceret i 2021 som en del af Google Workspace, der i sig selv er afløseren for G Suite for virksomheder.

Hér i dag, væk i morgen

"Siden introduktionen af Spaces har mange kunder fortalt os, hvor meget de sætter pris på den tætte integration med Google Workspace og dets produkter, herunder Gmail, Kalender, Drive, Meet og den problemfri oplevelse, de giver," siger Google. Med det i tankerne vil Currents blive lukket ned fra 2023, og rester flyttes til Spaces.

Hvis nogen er berørt, sandsynligvis ikke så mange, vil Google tilbyde support under migreringen til Spaces, som igen tilbyder mange af de værktøjer, som Currents havde, men med tættere integration med andre Google-tjenester.

"Opgraderingen af Google Currents til Spaces betyder, at en separat platform vil blive demonteret, og i stedet vil organisationer blive tilbudt en mere moderne og tilpasset service, der vil afspejle, hvordan verden fungerer i dag," tilføjer virksomheden.

"Spaces tilbyder et centralt sted for teams at engagere sig i specifikke emner, dele viden og ideer, drive projekter fremad og opbygge både fællesskab og virksomhedskultur."

At lytte til og modtage feedback er nødvendigt for succes i virksomhedsspecifik software, hvor it-administratorer og slutbrugere skal have indflydelse. At skabe unødvendig friktion eller ineffektivitet vil uundgåeligt betyde enden på et produkt.

Med Workspace har Google udfordret på et meget hårdt marked. Stort set alle større virksomheder lader til at tilbyde en eller anden form for SaaS (Software as a Service) fokuseret på virksomheder, herunder Meta (tidligere Facebook) som tilbyder Workplace og driver forretning omkring dette.

Denne konkurrencesituation betyder, at virksomheder er nødt til at tilpasse sig og effektivt tilpasse deres udbud af tjenester, når et produkt ikke leverer som forventet, noget som Google ser ud til at have gjort her.