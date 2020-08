Google Home lytter muligvis til mere end vækkeord efter hemmelig opdatering

Google Home har måske lyttet til mere og andet end bare vækkeord som “Ok, Google”, efter en nylig softwareopdatering gik live tidligere end planlagt.

Reddit-bruger Brazedowl stegte nogle pølser, da hans røgalarm blev aktiveret. Kort efter sendte Google en anmeldelse til hans telefon, der viste, at den smarte højttakler havde opfanget lyden fra

røgalarmen, der bippede. "Google gjorde lige mine dumme røgdetektorer smarte," skrev han på Reddit. "Temmelig fedt."

Andre Reddit-brugere har også modtaget advarsler efter brud på glasvarer og er fejlagtigt blevet underrettet efter at have udløst alarmer med lyde fra poppende bobleplastindpakning, ligesom højttalerne også forkert har identificerer højfrekvente lyde som røgalarmer.

Så hvordan er dette muligt? Den nye funktionalitet peger på en del af en bredere opdatering, der er passer til Googles køb af ADT, som laver sikkerhedsudstyr til hjemmet. ADT vil fremadrettet integrere Googles teknologi i sine egne produkter, og Google Nest VP og GM Rishi Chandra har i et blogindlæg udtalt: “Målet er at give kunderne færre falske alarmer, flere måder at modtage alarmbegivenheder samt bedre opdagelse af potentielle hændelser inde i og omkring hjemmet, ”.

Hvad sagde du?

Desværre er der det problem, at denne opdatering ikke skulle være live endnu og muligvis har samlet flere oplysninger, end nogle brugere følte sig tilpas med at dele. I et interview med Protocol indrømmede en Google-talsperson, at den nye softwareopdatering ved en fejltagelse var aktiveret for nogle enheder, men at de siden er blevet rullet tilbage.

Selvom ny funktionalitet altid er velkommen, rejser den nye opdatering den åbenlyse bekymring for, at Google Home- og Google Nest-enheder vil lytte til flere spørgsmål end der er behov for. Enheder, der opdateres uden brugernes viden eller forudgående samtykke, er desuden en bekymring for dem, der værdsætter deres privatliv.

Som Google skriver på sin supportside, kan deres smarte højttaler dog nogle gange "forkert" opdage, at du ønsker dens hjælp. "Hvis det sker, skal du blot sige" Hej Google, det var ikke noget for dig, "og assistenten sletter den sidste ting, som den sendte til Google."

Det er alt sammen fint, hvis du så vidste, hvad din smarte højttaler lytter efter, men det er knap så rart, hvis du ikke ved hvad den lytter efter og dermed optager.