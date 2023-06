Du kan spare penge og passe på miljøet med en Swappie-iPhone

Swappie er en finsk virksomhed, der blev grundlagt i 2016. Deres forretningsmodel går ud på at købe brugte iPhones fra kunder. De gennemgår og renoverer telefonerne og sælger dem så videre til deres kunder. Swappie er aktiv i flere lande, herunder I Norden med Danmark, Finland, Sverige og Norge. Men også i mange andre lande i Europa, som f.eks. Tyskland, Frankrig, Holland, Italien, Spanien og Portugal.

De har for nyligt lanceret en Premium-serie af renoverede iPhones, og vi har testet konceptet.

Sparer 78% på CO2-regningen

Målet er at skabe en forretning, der fungerer med en mere bæredygtig tilgang til forretningsdrift, der fokuserer på at reducere e-affald og CO2-udledning.

Og der er meget CO2 at spare: Med en renoveret telefon fra Swappie sparer du miljøet for 78% CO2 sammenlignet med køb af en spritny iPhone. “Swappies istandsatte iPhones udleder 78 pct. færre emissioner end en ny smartphone, hvilket er en brøkdel af det e-affald, der traditionelt er forbundet med produktionen. En væsentlig del af de emissioner, der er forbundet med smartphones, udledes i fremstillingsprocessen ved udvinding af råmaterialer, forsendelse og i det første leveår. Op til 85-95 pct. af emissionerne stammer fra de tidlige stadier. Alt dette understreger netop behovet for at reducere vores afhængighed af nye smartphones og i stedet fokusere på mere bæredygtige alternativer,” siger Swappies danske landechef, Casper Andersen.

Ud over en stor besparelse mht. CO2, så sparer kunderne også penge, fordi Swappies telefoner i sagens natur er billigere end spritnye iPhones købt hos Apple. Man kan faktisk spare op til flere tusinde kroner ved at købe en såkaldt refurbished iPhone.

Vi fandt ikke den mindste skramme på den nye, brugte iPhone fra Swappie. (Image credit: Peter Hoffmann)

Ny premium-serie løfter niveauet

Ifølge en undersøgelse af Kantar på vegne af Swappie, er der forskellige årsager til, at folk hellere køber en spritny smartphone i stedet for en genbrugt: En tredjedel af forbrugerne (30%) nævner batteriets sundhed, efterfulgt af den funktionelle kvalitet af en ny telefon (26%) og tegn på slitage (25%). Så brugerne vil altså hellere købe nyt, fordi de har en forventning om, at en genbrugt mobil kan komme med synlige eller skjulte fejl.

Det har fået Swappie til at lancere den nye premium-serie, som skal fjerne kundernes forbehold ved at komme med en garanti for, at den har 100 pct. batterikapacitet, ikke viser tegn på brugsspor og er fuldt funktionsdygtig.

Indtil nu har Swappie haft tre kategorier i forhold til, hvilken stand telefonen er i: Okay, God og Fremragende, hvor Okay-serien er de billigste modeller og dem, hvor der er tydeligst brugsspor. Alle telefoner gennemgår i øvrigt 52 trin, hvor mobilen bliver grundigt testet og istandsat trin fra Swappie modtager dem, til de bliver sendt til kunderne.

Undersøgelsen omkring kundernes bekymringer har for nyligt fået Swappie til at lanceret en ny kategori: Premium-serien. Her får du en telefon, der ifølge Swappie er som ny. Det vil sige, at der ikke er nogen synlige brugsspor overhovedet. Samtidig har Swappie sat et spritnyt batteri i alle Premium modeller, og de garanterer, at du altid kan sælge telefonen tilbage til dem.

iPhone 14 Pro Max fra Swappie (Image credit: Peter Hoffmann)

Som at få en spritny mobil

Vi har testet oplevelsen og har på Swappies hjemmeside bestilt en iPhone 14 Pro Max, som er den nyeste iPhone fra Apple. Hos Apple koster telefonen med 256 GB 12.499 kr. Hos Swappie er prisen for samme model med 256 GB lagerplads 10.189 kr. Så vi har altså her sparet 2.310 kr.

Og oplevelsen er som at få en ny iPhone. Indpakningen er ikke på Apple niveau, for du får en Swappie æske. Men mht. følelsen, så er det som at få en ny mobil. Jeg har vendt og drejet telefonen og kigget grundigt efter, men der er overhovedet ingen synlige brugssport på telefonen. Batteriet er også nyt, så telefonen har batterikapacitet på 100%. Samtidig er der 2 års garanti på telefonens mekaniske dele som kamera, mikrofon osv.

Swappies Premium-serie er iPhones, der er som nye - også batterierne er spritnye. (Image credit: Peter Hoffmann)

Du skal ind på Swappies hjemmeside og vælge en iPhone. Når ud har gjort det, er købsoplevelsen nem og brugervenlig, og du kan få tilsendt din nye, brugte iPhone til nærmeste pakkeshop for 0 kroner. Når du alligevel får gratis fragt, kan du måske lige så godt tilkøbe en MagSafe oplader, mobilcover eller Swappies iPhone-forsikring, Swappie Care, der giver dig mulighed for at få repareret din mobil gratis, hvis du taber den og smadrer skærmen eller den f.eks. får en vandskade. Her afhænger prisen af prisen på den iPhone, du har købt. For vores iPhone 14 Pro Max er forsikringsprisen f.eks. 69 kr. om måneden.

Efter at have modtaget telefonen, har jeg gennemgået den grundigt. Og det er ikke lykkedes mig at finde så meget som den mindste skramme på mobilen. Batteriet er på 100% kapacitet som lovet. For at tjekke, om telefonen også yder, som den skal, har jeg testet den med Geekbench 6. Her var resultatet lidt bedre end gennemsnittet for iPhone 1 Pro Max, så ydelsen er også virkelig god.

Konklusionen for mig er, at jeg bestemt vil overveje en renoveret iPhone en anden gang. Dels kan jeg ikke se forskel på en ny iPhone og Swappies iPhone, og når jeg samtidig kan spare over 2300 kr., så giver det god mening. Nåja, og så er det jo også godt for miljøet, hvilket nok også er ret så vigtigt for brugerne.