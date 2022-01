Gaming-nyheder fra HP på CES 2022

Hvis du er på udkig efter en ny high-end stationær til gamging, så er HP klar til at forsyne dig med sine helt nye Omen-computere og -skærme.

De nye Omen-stationære , bærbare computere og gamingskærme, der blev annonceret på CES 2022, ser ud til at levere en ydeevne på højt niveau. Til gengæld er der ingen tvivl om, at du vil få lavvande i pengekassen, når du betaler for din nye pc.

Den nye Omen 45L gaming-pc - med vilde specifikationer - vil give dig flere kræfter og mere lagerplads, end du sandsynligvis har brug for. Prisen på det nye gaming-monster i Danmark bliver 18.999 kr. Men så får du også et Nvidia GeForce RTX 3090 grafikkort med 24 GB GDDR6X-hukommelse, en Intel Core i9-12900K-serie processor, 64 GB DDR4 RAM og to 2 TB SSD'er.

Så meget power kan godt give varmen, men her sørger det indbyggede Omen Cryo Chamber-kølesystem for at holde temperaturen nede. Kølesystemet er indbygget i kabinettet, og ifølge HP er 360 mm AiO-væskekøleren så effektivt, at det resulterer i CPU-temperaturer, der er op til 6 °C lavere end en model med tilsvarende specifikationer ved fuld belastning. Ifølge HPs pressemmedelelse skulle den være tilgængelig i Danmark fra 5. januar, men det er ikke lykkedes os at finde den hos HP. I den amerikanske HP shop, skriver de, at du kan bestille/betale Omen 45L nu, og at den vil blive sendt til kunder den 25. februar i år.

Hvis du vil have en virkelig bærbar spiloplevelse, kan du i stedet vælge de opgraderede bærbare Omen 16 eller 17 computere. Omen 16 og 17 kommer nu med henholdsvis RTX 3070 Ti og RTX 3080 Ti samt de nyeste 12. gen Intel Core Alder Lake-processorer.

Disse nye komponenter skulle give de bærbare computere et ordentligt løft i ydeevne, men hvis du allerede ejer den nyeste Omen 16 eller 17 bærbare computer, så er opgraderingen måske ikke prisen værd. Den nye Omen 16 forventes at blive solgt til 2.499 dollars (16.300 kr.) og Omen 17 har en forventet pris på 4.999 dollars (ca. 32.500 kr.). Det vides ikke, om de to bærbare kommer til Danmark i den opdaterede version.

Uanset om du ønsker at snuppe en af de nye Omen-pc'er, eller om du allerede har en gaming setup du er vild med, vil det sandsynligvis blive endnu bedre med den nye Omen 27u 4K-gamingskærm. Denne HDMI 2.1-kompatible skærm er perfekt til krævende pc-brugere eller ejere af de nyeste konsoller: PS5 og Xbox Series X.

Med en maks. framerate på 120 Hz og en opdateringshastighed på 1 ms vil denne skærm helt sikkert hjælpe dig med at få det bedste ud af dine spil. Prisen er sat til 699 dollars (ca. 4.500 kr.), så det er en skærm i den dyre ende. Til gengæld får du fantastisk billedkvalitet: AMD FreeSync Premium Pro teknologien giver lav latenstid. Skærmen har også en IPS oxide panel teknologi, der sikrer en mere livlig og farverig billedkvalitet.