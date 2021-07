Gå på museum hjemmefra

2020 var et år, som vendte op på og ned på måden, vi lever vores liv på. Et år, som trods genåbning, har formået at efterlade et fornyet spor af innovativ tankegang, som vi har taget med os videre. Den virtuelle virkelighed har for alvor sat sig fast - også i kunstindustrien. For da verdenen lukkede ned, åbnede den virtuelle verden op: 3D galleriet. Vi giver dig her en gennemgang af, hvordan kunsten har fået en ny dimension af virkelighed.

I følge Markeltic benytter 67% af virksomheder sig af virtuelle events til ‘in-person’ begivenheder. Dette beretter om, at vi trods genåbning i mange lande, er tiltrukket af det virtuelle univers, hvor verden følger med dig og ikke omvendt.

En industri som hurtigt tog denne voksende pandemi-trend til sig var kunstindustrien. I marts 2020 da verden lukkede ned, betød det nemlig også en nedlukning for de mange kunstgallerier verden over. Men hvor der er udfordringer, er der muligheder, og derfor måtte der tænkes i nye baner.

Den danske kunst platform, Artland, er en af de communities, som bringer samlere sammen med gallerierne. Her har de udviklet verdens største bibliotek af 3D udstillinger samt adgang til den største digitale database af private kunstsamlinger i verden.

Med mere end 500 gallerier, kan du se mere end tusind 3D ture, som hermed gør det muligt for dig at se kunst fra verden over hjemmefra. Noget som tidligere kun havde været muligt i fysisk form, og som havde krævet dyre rejser.

Med 3D galleriet kan du sidde helt afslappet hjemme på sofaen og opleve nuværende shows, talenter i udvikling og tidligere udstillinger, som kommer fra områder som New York, Paris og Milano - med andre ord kan du se verdenen på en ny måde. En udvikling som kan øge interesse for brancher som kunst blandt helt unge takket være teknologiens udvikling.

Du kan selv teste en af de mange 3D gallerier her , og hermed tjekke ind på nogle af verdens mest kendte gallerier.

Selvom 3D galleriet er en innovativ oplevelse i kunstverdenen, er det ikke første gang, vi stifter bekendtskab med 3D indhold.

Du kender sikkert Google Maps’ 3D globus , hvor du i bogstaveligste forstand kan opleve verdenen i 3D.

Faktisk kender vi 3D helt tilbage fra 1953, hvor Universal-International udkom med sin første 3D feature. Dengang var det som fra en anden planet, hvor det i dag er blevet taget med helt med hjem i sofaen.

3D galleriet er et udtryk for, hvordan vi tænker i krisesituationer - især når vi tvinges til at tænke nyt. For selvom vi vender tilbage til den fysiske hverdag, vil de virtuelle ‘briller’ nu gøre det nemmere for os at møde andre dele af verdenen, uden reelt at rejse.

Hvad det næste bliver, kan ingen vide. Det eneste vi kan konkludere er, at verdens udvikling giver os nye spændende opfindelser i en verden af teknologi, som er under evig forandring.