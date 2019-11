Fremtidige Wear OS-smarture får et boost fra den 10. september

I maj erfarede vi, at Qualcomm arbejdede på at opgradere deres smartphone-chipsæt, og det er lige på trapperne med en lanceringsdato sat til første halvdel af næste måned.

Qualcomm selv oplyser datoen 10. september i de invitationer, der er sendt til forbrugerne og skriver også, at "it's time" og "set your watches".

Dette er højst sandsynligt skrevet, så vi ved, at fokus er på smartwatches, og det får os til at tro, at Qualcomm Snapdragon Wear 3100-chipsæt altså snart er på vej.

Wear OS-producenter anvender normalt Snapdragon Wear 2100-chipsæt i deres enheder, men det chipsæt er efterhånden to år gammelt, så en opgradering kan byde på ændringer i fremtidige smarture.

Hvornår får vi det at se?

Hvad det nye chipsæt har at byde på er stadig uklart – i invitationerne er der ingen specifikke detaljer om den nye teknologi. Måske har firmaet forbedret batterilevetiden eller tilføjet yderligere funktioner, f.eks. ekstra sensorer.

Qualcomm kan også have valgt at fokusere på mere ydeevne set i lyset af, at det er længe siden, at firmaet har foretaget en væsentlig tech-opgradering.

Forhåbentlig betyder den omfattende opgradering, at Wear OS-producenterne omfavner den nye teknologi og giver os nogle væsentligt bedre ure, end dem der findes på markedet i dag.

Den 10. september ved vi meget mere om den nye teknologi, men hvornår du rent faktisk kan købe et ur, der er pakket med alle de nye funktioner, må fremtiden vise.

Et af de nye ure kan meget vel være Google Pixel Watch, som vi forventer at høre mere om i oktober – iøvrigt sammen med Google Pixel 3, men det ved vi meget mere om til den tid.

Via Digital Trends