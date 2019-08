Fremtidige iPhones kan få Touch ID, men forvent ikke at se det i iPhone 11

Patentet blev først spottet tilbage i maj og antyder, at Apple arbejder på en ny teknologi, så de kan introducere en unik indbygget fingeraftrykslæser i kommende iPhones, men ny rapport antyder, at denne ikke er klar til iPhone 11.

Ifølge den pålidelige analytiker Ming-Chi Kuo, vil Apple først introducere denne nye funktion i den iPhone som lanceres i 2021. Informationen stammer fra et investor-notat, som blev opsnappet af MacRumors.

Kuos information baserer sig på en række patenter, der beskriver teknologien, men det skal alligevel tages med et gran salt, da det ikke er bekræftet for kommende iPhones.

I Kuos notat står der: ”Hvad angår teknologien, forudser vi fire kritiske punkter ved FOD vil blive forbedret inden for de næste 12-18 måneder, herunder modulets tykkelse, berøringsområdet, strømforbruget og lamineringen.”

”Derfor tror vi, at Apple vil lancere en ny iPhone udstyret med både Face ID og FOD for at forbeder sikkerhed og anvendeligheden takket være multi-biometrik.”

Hvis de 12-18 måneder viser sig at holde stik, kommer vi hverken til at se den nye teknologi i iPhone 11 eller iPhone 12.

Et par år ud i fremtiden

Et af patenterne for den nye fingeraftryksteknologi benytter en funktion kaldet ”acoustic imaging”, som lader dig placere fingeren hvor som helst på skærmen for at låse telefonen op.

Dette adskiller sig fra hvordan funktionen fungerer på nuværende Android-enheder, hvor du skal placere fingeren et specifikt sted for at låse op.

Apples skift til både at bruge Face ID og Touch ID til oplåsning af systemet vil uden tvivl gøre det lettere at bruge din iPhone, men fordi oplåsning via Face ID fungerer så godt, vil det næppe betyde det store for den almindelige bruger.

Der er desuden en chance for at Apple holder sig til kun at bruge ansigtsteknologien i deres dyreste iPhone, men så samtidig introducerer en mere overkommelig iPhone med fingeraftrykslæser. Dette er tidligere blevet nævnt på et kinesisk nyhhedssite, Caijing (ifølge The Global Times). Informationen skulle stamme for en forhandlerkæde.

Det er hermed muligt, at fremtidige billigere iPhones kan have denne teknologi, men forvent ikke at se denne banebrydende teknologi i de iPhones som afsløres snart.

Via The Next Web