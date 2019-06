Fra juli vil Google Photos ikke længere synkronisere med Drive

Brugere af Googles Photos og Drive -tjenesten med lagerplads i skyen har i et stykke tid kunne tilgå deres billeder fra begge platforme, idet tjenesterne automatisk har synkroniseret imellem hinanden og delt lagerplads. Nu har søgegiganten dog annonceret, at denne mulighed ophører fra d. 10. juli i år.

Google afslørede dette i et blogindlæg , som sagde, at de vil ”gøre oplevelsen imellem Drive og Photos enklere” hvad angår adgangen til billeder på hver af platformene, idet bruger-feedback har ført til konklusionen om at ”forbindelsen imellem tjenesterne var forvirrende”.

Micro-management

Fra juli vil billeder og videoer som brugere (dette gælder også G Suite -kunder) uploader til Drive ikke længere automatisk blive tilføjet til din Photos-app eller desktop-klient. På samme måde vil medier tilføjet til din Photos-app ikke længere figurere i ”Photos”-mappen på Drive. Det samme gælder, når du sletter medier på begge platforme.

Det nuværende system har tilsyneladende betydet, at brugere ved en fejl har slettet billeder og videoer på tværs af platformen i et forsøg på kun at fjerne dem fra den ene, hvorfor Google nu i stedet vil implementere mere ”granulær kontrol”.

Den automatiske synkronisering bliver erstattet af en “ Upload from Drive ”-funktion, som manuelt lader brugerne vælge billeder og medier fra deres Drive-mapper – herunder delte medier – og importere dem til Photos, hvorfra de ikke længere er påvirket af ændringer i Drive.

Andre følgevirkninger

Imens disse ændringer påvirker alle billeder og videoer, som er tilføjet til hver af tjenesterne efter d. 10. juli, forbliver eksisterende medier, hvor de er, selvom forbindelsen imellem de to tjenester ophører. Fjerner eller sletter du medier efter denne dato, sker der derfor ikke noget på den anden platform. Hvad angår den ubegrænsede lagerplads, vil brugere stadig kunne uploade ubegrænset i ”Høj kvalitet” til Photos, uden at det påvirker deres lagerplads. Findes disse filer også på Drive, vil de dog her tælle med i den begrænsede lagerplads. Som før vil ”original kvalitet” på billeder tælle med i den begrænsede lagerplads på begge platforme.