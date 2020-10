Første billeder af OnePlus Nord afslører telefonens design og kamerabule

Spekulerer du på, hvordan den overkommelige OnePlus Nord vil se ud? Nu har vi set de første billeder af den kommende telefon, hvilket giver os et kort kig på telefonens front og bagside.

Billedet (nedenfor) vises på Amazon India, og viser OnePlus Nord, der glider ud af en lomme. Desværre er det et stillbillede af telefonen i bevægelse taget fra en video, og enheden er let sløret.

Imidlertid kan vi skimte OnePlus-logoet bagpå sammen med en lang kamerabule i øverste venstre hjørne.

OnePlus Nord-rygter har antydet, at telefonen kunne være udstyret med enten tre eller fire kameraer bagpå, men dette særlige klip afslører ikke, hvor mange (hvis begge) er korrekt.

F'rste glimt af OnePlus Nord (Image credit: Amazon / OnePlus)

OnePlus har også lagt en ny video på sin Instagram-konto, der teaser for telefonen, og mod slutningen (ca. et minut ind) får vi et par glimt af enheden.

Først er der et billede set forfra, hvor personen i videoen bruger telefonens livestream funktion; Det er dog ikke muligt at se fra denne vinkel, om den har et eller to frontkameraer – der går rygter om begge dele.

Hvad der også er interessant her er, at skærmen ikke ser ud til at nå helt op til toppen og bunden af enheden, men ved nærmere undersøgelse kan man se, at der er Android-navigationsknapperne i bunden af skærmen. Tidligere rygter om OnePlus Nord har peget på en heldækkende skærm med et hak i toppen det / de frontvendte kamera (er) - så dette stemmer overens med rygterne.

Billedet viser os også en notifikationsknap og tænd / sluk-tast på højre side af enheden, et design kendt fra nyere OnePlus-telefoner, og det næste billede viser, at enheden let glider ned i en lomme.

A post shared by @oneplus.nord A photo posted by on on Jul 3, 2020 at 5:21am PDT

Det ved vi indtil videre

Siden nævner ikke mere om enheden, og vi venter stadig på endelig lanceringsdato og fulde specs på OnePlus Nord. Dog kender vi allerede nogle af detaljerne om telefonen, inklusive dens pris på 500 Euro, Snapdragon 765G-chipsæt, understøttelse af 5G, og at det vil have et kamera på "flagskibsniveau".

OnePlus Nord forventes at være tilgængelig en gang i juli, hvor enheden kommer til salg i Europa, herunder Danmark.