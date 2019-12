For første gang i 20 år slår AMD Intel på ydelse, strømforbrug og pris

Takket være lanceringen af AMD Ryzen 3000-serien af processorer slår AMD for første gang i 20 år Intel på ydelse, strømforbrug og pris.

Hvor Intel længe har kunnet dominere processormakedet, kan de nu godt begynde at ryste i bukserne. AMD seneste chips giver grund til bekymring.

Takket være Ryzen 3000 seriens nye 7nm-design har AMD kunnet lave processorer, som slår tilsvarende fra Intel, når det kommer til ydelsen, imens de samtidig har et lavere strømforbrug. Samtidig med dette slår AMDs nyeste processorer også Intel, når det kommer til prisen.

Hvor AMD altid har kunnet konkurreret på prisen, er dette første gang i to årtier, hvor firmaet også har formået at slå Intel på ydelsen og strømforbruget. Anmeldelser fra forskellige medier (herunder vores eget), lader alle til at være enige om, at AMDs Ryzen 3000-processor udgør en reel trussel for Intel.

Vi er nået til et punkt, hvor du, hver gang du kigger på en specifik processor fra Intel, vil kunne finde et alternativ fra AMD, som er kraftigere, mere strømeffektiv og billigere. Intel har grund til at være bekymrede.

AMD vinder terræn

Det ser ud til, at AMD kan begynde at vinde markedsandele takket være sin nye CPU og GPU-lanceringer. MarketWatch kan rapportere, at AMDs aktier er steget med 2.1% og at dette bør resultere i særdeles gode resultater for juni-kvartalet, samt at udsigterne for september-perioden ser gode ud.

Dette bør derfor føre til stigende markedsandele til AMD. Imens konkurrenterne (Intel på CPU-fronten og Nvidia på GPU-fronten) stadig fører på deres respektive markeder (især når det kommer til gaming-PC’er, som en ny undersøgelse fra Steam bekræfter), går AMDs resultater tydeligvis i den rigtige retning.

Den fremtidige krig imellem Intel, Nvidia og AMD tager til – og det bliver interessant at følge.