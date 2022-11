De første reaktioner på Wakanda Forever er kommet, og de er meget anderledes end fra Black Panther

De første anmeldere har nu set Black Panther: Wakanda Forever, selv om den først har verdenspremiere den 9. november. Og de første reaktioner er begyndt at dukke op på sociale medier.

Der er embargo på at bringe hele anmeldelser, så de må først offentliggøres den 8. november, men folk, der har set filmen har haft mulighed for at tweete nogle af deres første indtryk - bare rolig, det er helt uden spoilere. Det giver dog et indtryk af, hvad den længe ventede Black Panther-efterfølger har at byde på.

Wakanda Forever samler op på historien efter afslutningen af Black Panther fra 2018, hvor det afro-futuristiske samfund Wakanda er i konflikt med den undersøiske nation Talokan, der ledes af kong Namor. Vi ved, at filmen også giver debut til Dominique Thorne som Riri Williams, også kendt som Ironheart - en MIT-studerende, der skaber en Iron Man-agtig rustning - sammen med tilbagevendende roller til Letitia Wright (Shuri) og Lupita Nyong'o (Nakia).

En efterfølger har helt sikkert været en skræmmende opgave i betragtning af den enorme popularitet den første Black Panther-film nød godt af. Samtidig måtte efterfølgeren klare sig uden den karismatiske tidligere hovedrolleindehaver Chadwick Boseman - som tragiskvis døde i 2020. Efterfølgeren ser dog ud til at hylde Bosemans arv, og man kunne se instruktør Ryan Coogler bære en mindekæde til ære for den afdøde skuespiller på den røde løber.

Så med et virkelig stjernebesat cast, musikalske bidrag fra Rihanna og vægten af forventninger på denne films skuldre, hvordan klarede den sig så?

She-Hulk-skuespillerinden Jameela Jamil roste Wakanda Forever med store bogstaver og kaldte den "ULTROLIGT GOD [...] ACTION, SCENOGRAFI OG KOSTUMER, DER ER TIL AT DØ OVER".

GO AND SEE BLACK PANTHER IT IS FUCKING UNBELIEVABLY GOOD. PREMIERE WAS A VIBE. LETITIA WRIGHT DESERVES ALL THE GOOD SHIT. WILDLY TALENTED CAST AND CREW. ACTION, SCENERY AND COSTUMES TO DIE FOR. #WakandaForever

Vært PÅ Comicbook.com's Marvel-podcast Phase Zero, Brandon Davis, kaldte filmen "episk, især i omfang" - men tilføjede senere i en kommentar, at Wakanda Forever og 2018's Black Panther er "MEGET forskellige film", hvilket gør det svært at sammenligne.

#BlackPanther #WakandaForever is epic, especially in scope.Namor is one of the better villains the MCU has had to offer. Tenoch Huerta just kills it!Emotions are heavy. Ryan Coogler ups his game on the action. It's a lot to take in, balance so much, and is powerfully good.

Filmkritiker Elijah Boxhill peger på den indflydelse, som Letitia Wright har haft på filmen - at se hende udfylde den plads, som Bosemans T'Challa efterlader, vil helt sikkert give filmen en anden følelse.

#WakandaForever is PERFECT! Even with the heart-wrenching weight that it had to carry on its back, Black Panther 2 executes in making one of the most memorable Marvel films ever. Letitia Wright's impact on this film is still has me still shaken up a bit, (1/3)

Filmkritiker Fico Cangiano kalder den (Åbner i nyt vindue) "vidunderlig efterfølger med masser af sjæl, der har følelsesmæssigt gennemslagskraft, og som effektivt udforsker relevante verdenstemaer." I den ghanesiske sanger Amaarae (Åbner i nyt vindue) siger, at det er "en virkelig fantastisk film".

Filmkritiker Orlando Enelcine kalder Black Panther-efterfølgeren (Åbner i nyt vindue) for "kronjuvelen" i MCU, idet efterfølgeren byder på "noget af det bedste skuespil, jeg har set i år".

Det er dog ikke alle, der deler begejstringen: Skuespilleren Matt Ramos var ikke helt så rosende og kaldte Wakanda Forever for "et skridt nedad i forhold til den første film" og tilføjede, at "der er meget, der bare ikke passede mig, som jeg ikke kan forklare uden at komme ind på spoilere".

#WakandaForever is a definitely a step down from the first film. It has great qualities in Letitia's performance, NAMOR & the action but there's a lot that just didn't sit right with me that I can't explain without getting into spoilers. I'll explain more once the film comes out.

De indtryk og den ros folk, der har set filmen, skriver om på sociale medier er ikke understøttet af konkrete eksempler - for det må folk ikke skrive om endnu. Det er selvfølgelig svært at retfærdiggøre ros eller kritik af en film, når man ikke kan bakke sit argument op med yderligere beskrivelser, og formålet med, at produktionsselskaberne tillader disse tweets, er i høj grad at forsøge at få sat endnu mere gang i online-snak om film.

Så vi forventer, at der vil tegne sig et mere fyldestgørende billede, når filmen åbner for offentligheden, og anmelderne kan give deres mening grundigt til kende - men hvis der er en fællesnævner i disse reaktioner indtil videre, er det, at Wakanda Forever føles som et helt anden film end originalen, og vi får se, om fans af Black Panther vil være enige eller om filmen vil dele vandene. .

I hvert fald betyder fokus på følelser og sjælfuldhed, at den måske kan imødegå noget af James Camerons kritik af Marvels og DC Comics film (Åbner i nyt vindue). Cameron har tidligere kritiseret Marvels film for at karaktererne - uanset hvor gamle de er - opfører sig mere som om de var singler i starten af tyverne. "De har forhold, men det har de ikke i virkeligheden. De dropper aldrig heltegerningen for at tage sig af deres børn. De ting, der virkelig giver os jordforbindelse og giver os kraft - kærlighed og et formål i livet? Det oplever de karakterer ikke, og jeg synes ikke, at det er den rigtige måde at lave film på."

Man behøver ikke kigge meget længere end et af Marvels værste makværker - Eternals (Åbner i nyt vindue) - for at give James Cameron ret. Men mange af de første reaktioner, der er kommet på Black Panther: Wakanda Forever tyder altså på, at der måske blæser nye vinde i Marvels univers. Vi får se den 9. november.