Fint tilbud: Køb et Samsung QLED TV og få et Galaxy Watch gratis

Går du og tænker på at forkæle dig selv med et avanceret nyt tv, er det værd at overveje, om det skal være et QLED TV fra Samsung.

(OBS: Links i denne artikel kan henvise til sider på engelsk.)

Lige nu får du nemlig et Galaxy Watch med kvit og frit, når du køber et af den sydkoreanske producents tv'er i Q8D-, Q9FN- eller Q900-serien hos Elgiganten. Der er frit valg blandt adskillige modeller og størrelser, og du kan se dem alle på Elgigantens kampagneside.

Priserne varierer naturligvis også. Det billigste tv i kampagnen er Samsungs Q8D 4K UHD Smart TV (QE55Q8DNAT) på 55 tommer, der står til 12.999 kroner, mens den dyreste model er det 75 tommer store Q900 8K QLED UHD Smart TV (QE75Q900RAT) til 39.999 kroner.

Sidstnævnte er den ene af kampagnens to 8K-modeller - og hvis du funderer over, hvorvidt det er værd at kaste ekstra penge efter en 8K-skærm, finder du nok svaret i denne artikel, hvor vi har talt med en ekspert om netop dét spørgsmål.

Fin bonus

Uanset, om man spenderer sine penge på et af kampagnens tv'er i den ene eller anden ende af prisskalaen, er det medfølgende Samsung Galaxy Watch en fin bonus. Der er tale om den sorte 42 mm-udgave, der koster 2.449 kroner, hvis du vil købe uret separat i Elgiganten.

Du får dog ikke uret sammen med det nyindkøbte tv, da du først skal registrere købet på samsung.com, hvorefter får du dit Galaxy Watch tilsendt.

Tilbuddet gælder ved køb af et af kampagnens QLED-modeller frem til den 31. marts i år, og man kan registrere købet til og med den 30. april 2019.

