Facebook: dark mode er på vej - men kun til iPhone-brugere

Brugere af iOS (og muligvis iPadOS) kan snart tilslutte sig den mørke Facebook-fest - det er nu blevet bekræftet, at indstillingen nu er på vej til Apples mobile enheder, skønt du måske ikke har adgang til den endnu.

Facebook bekræftede overfor SocialMediaToday, at "en lille procentdel af brugere" nu kan aktivere mørk tilstand på iOS. Dette er bekræftet via adskillige tweets. Det er endnu uvist, om du har brug for at køre iOS 14 beta, for at kunne se den.

Android-brugere har testet mørk tilstand siden begyndelsen af året, skønt den stadig ikke er tilgængelig for alle endnu. Vi må vente og se, om mørk tilstand udkommer til alle brugere af Android og iOS på én gang. Hvis det er tilgængelig på din enhed, kan den findes under menuen Indstillinger og privatliv.

Mørk tilstand har også fundet vej til Facebook på nettet, selvom den igen ikke er nået ud til alle endnu - her er instruktionerne for at aktivere det i Chrome, hvis du ikke ser det som en officiel mulighed i hovedmenuen.

Vi venter stadig

Når vi tager med I betragtning, at mørk tilstand over de seneste måneder er blevet omfavnet af så mange apps, er det underligt, at Facebook hænger i bremsen. Skal vi være fair, bør vi dog nævne, at Facebook Messenger fik en mørk tilstand forrige år. Sidste år oplevede man også en total mørk tilstand, der officielt blev lanceret til iPhones, med lanceringen af iOS 13. Det er muligt, at Facebook mørk tilstand vises for alle med iOS 14 senere på året.

Indtil da bliver du nødt til at vente. Den eneste anden mulighed er at aktivere det anderledes look i Chrome til iOS eller iPadOS - vi har instruktioner for, hvordan du gør det her.

Udover at tænde for mørk tilstand på systemniveau på Android og iOS, kan du også finde indstillingen i en række individuelle apps, herunder YouTube, Instagram, Twitter og Google search app

Kilde: AppleInsider