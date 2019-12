Få fingre i OnePlus 7 Pro inden lanceringen

OnePlus har tidligere valgt at fokusere meget på deres fans, og kommer nu med et tiltag ud over det sædvanlige. I forbindelsen med den kommende lancering af OnePlus 7 og OnePlus 7 Pro, vil firmaet give folk muligheden for at få fingre i telefonen nogle dage før den officielle lancering d.14 maj.

I samarbejde med Proshop i Danmark, vil OnePlus sælge en helt speciel særudgave af OnePlus 7 Pro kaldet ”OnePlus Epic Collectors Edition”.

Det specielle salg vil starte d. 9. maj kl. 12.00, og pakken vil udover selve telefonen også indeholde ekstra ”hemmelige gaver”, som skulle retfærdiggøre en højere pris. OnePlus forsikrer dog, at pakken vil have en værdi, der overstiger prisen, som ikke er oplyst på nuværende tidspunkt.

Begrænset antal

Vil du have fingre i én af de særlige pakker, som udover telefonen også vil indeholde ekstra ”hemmelige gaver”, skal du dog være hurtig på tasterne. Stefan Bonnevier, Nordisk PR Manager for OnePlus forklarer:

”Der er kun produceret 50 enheder af OnePlus Epic Collectors Edition, og vi ved, at efterspørgslen på den nye OnePlus 7 Pro er stor i Danmark. Sidste år prøvede vi det samme i Sverige, og her blev solgt 100 enheder på kun 42 sekunder, ”.

OnePlus lancerer officielt OnePlus 7-serien den 14. maj kl. 17.00 ved en række verdensomspændende lanceringsevents med navnet 'Go Beyond Speed'.

TechRadar følger og rapporterer naturligvis live fra disse events rundt om i verden, og fortæller jer mere om de nye telefoner, så snart vi ved mere.