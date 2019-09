Er Google Stadia på vej til Android TV?

Skal vi tro et nyt læk, er spille-streaming-tjenesten Google Stadia på vej til Android TV-platformen. Lækagen stammer fra en deltager på International Broadcasting Convention I Amsterdam, hvor vi også fik første smagsprøve på den første 8K-sending fra BT Sport.

Ifølge en affotograferet præsentation, er ”Stadia integration” planlagt til at komme til Android 11 OS i 2020 – og altså ikke på den nuværende Android 10-platform – hvilket ligger adskillige måneder efter Stadia lanceres på andre enheder i november 2019.

Samme TV OS-opdatering skal ”udvide hjemmeskærmen og muligheden vor at vise reklamer”, men det er åbenbart prisen for at kunne streame spil?

En tjeneste på flere platforme

Google Stadia blev officielt annonceret til at udkomme på en række enheder og platforme, herunder mobil, PC, browsere og sågar konsoller. Der har dog ikke været noget klart svar på, om Stadia også ville udkomme til Android TV.

Inkluderingen af netop Android TV giver dog rigtig god mening, da Google selv står bag styresystemet.

Der har ligeledes gået rygter om, at Google Stadia ville komme til en ny Nvidia Shield TV-boks, som også er baseret på Android-platformen og med denne nye lækage virker det nu endnu mere sikkert, at vi får Stadia at se på Androi TV OS, som fås på en række TV fra Sony, Philips, Hisense og Sharp.

Kilde: XDA-Developers