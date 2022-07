Endnu en teaser trailer klar til ny Ringenes Herre-serie

Prime Video nye Ringenes Herre storserie har nu fået endnu en teaser trailer. Den kommende serie har titlen Ringenes Herre: Magtringene, og der er premiere på serien 2. september med ugentlige episoder.

The Lord of the Rings: The Rings of Power, som er den engelske titel, er en episk og ambitiøs fortælling om J. R. R. Tolkiens kendte Second Age of Middle-earths historie.

Den nye teaser trailer på 2 minutter og 30 sekunder dykker endnu dybere ned i seriens forhistorie og giver fans mulighed for at kaste første blik på Tolkiens legendariske karakterer fra herredømmet Númenor. Karaktererne er Isildur (Maxim Baldry), Elendil (Lloyd Owen), Pharasôn (Trystan Gravelle), Queen Regent Míriel (Cynthia Addai-Robinson). Andre númenóreanere der for nyligt er blevet annonceret er Kemen (Leon Wadham) og Eärien (Ema Horvath).

Teaser traileren fremhæver også nogle af de områder, som seerne vil rejse med igennem gennem den otte-episoder lange serie, herunder elver-herredømmene, Lindon og Eregion, dværgenes Khazad-dûm, de sydlige og nordlige regioner, Belegaer og ø-herredømmet, Númenor.

Den længeventede The Lord of the Rings: The Rings of Power (Ringenes Herre: Magtringene) har premiere eksklusivt på Prime Video fredag den 2. september 2022 med nye afsnit ugentligt. Serien vil være tilgængelig i mere end 240 lande verden over og kan ses på flere sprog.

Se den nye teaser trailer nedenfor: